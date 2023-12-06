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Физлица смогут совершать операции на платформе цифровых активов Сбербанка

Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка. Теперь им доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Анатолий Попов: «"Сбер" стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе "Сбера" зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд руб.. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств».

В марте 2022 г. Сбербанк был включен в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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