На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА с доходом 25%, обеспеченный жилой недвижимостью

На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА объемом 100 млн руб., обеспеченный жилой недвижимостью. В рамках сделки «Токеон» впервые выступает в роли управляющего залогом: платформа занимается регистрацией договора залога в Росреестре, а также ведением списка кредиторов. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Эмитентом выступила компания «Тоннэкс Груп», которая занимается строительством коттедж-отелей и гостиничных комплексов в Подмосковье и Крыму.

Номинальная стоимость одного ЦФА составила 10 тыс. руб., срок обращения – 1 год. ЦФА обеспечены 10 коттеджами и земельными участками в поселке Редриковы Горы Московской области. Доходность выпуска составит 25% годовых.

Согласно условиям выпуска, инвесторы будут получать фиксированные ежемесячные выплаты, а в дату погашения – 100% номинальной стоимости активов. В случае невыполнения обязательств эмитентом, платформа реализует залоговую недвижимость и распределит денежные средства среди инвесторов.

«Небольшие компании часто испытывают сложности с тем, чтобы доказать инвесторам свою платежеспособность и благонадежность, а понятный и ликвидный залог решает эту проблему. Мы видим большой потенциал залоговых ЦФА, так как на них есть спрос не только со стороны эмитентов, но и со стороны инвесторов, которые готовы размещать средства в активы с ограниченным уровнем риска», - сказал Артем Лаптев, директор по развитию бизнеса платформы «Токеон».

«Высокая доходность в размере 25% годовых в сочетании с гарантиями исполнения обязательств в виде ликвидного залога делает наш выпуск уникальным на российском инвестиционном рынке. С помощью ЦФА мы смогли создать инструмент, который позволяет инвестировать деньги в проект с понятным соотношением риска и доходности. Привлеченные средства мы направим на благоустройство территории и строительно-монтажные работы в поселке Редриковы Горы, после чего объекты недвижимости будут выставлены на продажу под арендный бизнес», - отметил Александр Денисюк, генеральный директор компании «Тоннэкс Груп».