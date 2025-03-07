БКС получил лицензию оператора информационных систем ЦФА

Компания БКС включена Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и обращение ЦФА. Компании это позволит расширить продуктовое предложение, эмитентам – выпускать с помощью БКС цифровые финансовые активы (ЦФА), а инвесторам – участвовать в таких выпусках и заключать сделки. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Приоритетным направлением в развитии ЦФА для БКС станет создание финансовых решений на денежные требования (аналог цифровых облигаций), поскольку к таким активам формируется высокий интерес со стороны инвесторов.

Сфера цифровых финансовых активов регулируется российским законодательством и Банком России. ЦФА могут выпускаться только через компании, включенные Банком России в реестр операторов информационных систем. Оператор принимает решение о допуске ЦФА к выпуску. Это новый инструмент, который позволяет расширить список доступных инвесторам активов и повысить тем самым диверсификацию портфелей.

ЦФА на денежные требования представляют собой цифровые финансовые права, работающие на технологии блокчейн. Сделки с такими активами автоматизированы с помощью смарт-контрактов, что делает их быстрыми и удобными для инвесторов. При этом ЦФА не являются ни криптовалютой, ни цифровым рублем, не используются как средство расчетов в России.