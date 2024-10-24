«Диасофт» добавил визуализацию данных в платформе Digital Q.LMS

Компания «Диасофт» развивает платформу для дистанционного обучения и переобучения сотрудников Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа входит в направление автоматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management) и используется в компании «Диасофт».

В платформе для управления обучением Digital Q.LMS добавлены дашборды для наглядного представления важных метрик и ключевых показателей в виде графиков, диаграмм, таблиц и других элементов визуализации на единой панели. Персонализированные дашборды позволяют отследить текущий статус прохождения курсов, облегчают мониторинг и анализ эффективности обучения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С помощью дашбордов можно отследить следующие показатели:

Охват обучением – количество сотрудников, проходящих обучение, и их процентное соотношение к общему числу сотрудников. Отслеживается также KPI по времени прохождения обучения и количество сотрудников, закончивших обучение в срок.

Показатель завершенности – доля сотрудников, которые завершили или не завершили обучение в срок.

Топ курсов по просроченному обучению – список курсов, по которым чаще всего затягивается обучение – что является поводом для их пересмотра.

Детализация по просроченным курсам – список сотрудников, просрочивших обучение, с указанием их руководителя и подразделения.

Активное обучение – список курсов, которые проходят сотрудники в текущем периоде.

Топ самых популярных курсов – список курсов, которые чаще всего выбирают и изучают.

Общая сводка – покажет вам всю информацию о том, кто, когда, чему учился за выбранный период и как завершил свое обучение.

Для руководителей стали доступны статистические данные о числе обучающихся и просроченных курсах. Для составления отчетов и проведения анализа доступна функция выгрузки результатов в XLS-формате. Это позволяет принимать обоснованные управленческие решения, основанные на аналитике представленной информации.

Учащимся дашборды позволяют контролировать свой прогресс обучения и видеть актуальный статус по освоению учебного материала.

Дашборд имеет расширенный состав фильтров, что позволяет просматривать информацию: целом по компании и отдельно по подразделению или сотруднику, по всем курсам сразу и отдельному выбранному курсу, за весь период существования LMS и за любой выбранный период.

Графики перестраиваются автоматически при настройке параметров фильтров.

Платформа Digital Q.LMS может быть установлена как самостоятельное решение, так и в комплексе с другими продуктами «Диасофт».