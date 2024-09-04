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СУБД Digital Q.DataBase получила сертификат соответствия ФСТЭК по 4 уровню доверия

Компания «Диасофт» успешно завершила процесс сертификации системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия № 4843 от 27.08.2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Получение сертификата ФСТЭК по четвертому уровню доверия подтверждает, что СУБД Digital Q.DataBase прошла тщательные проверки и соответствует строгим требованиям информационной безопасности, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Использование СУБД, сертифицированной по четвертому уровню доверия ФСТЭК, имеет важное значение для ряда организаций.

Государственные учреждения. Использование сертифицированных решений является обязательным для защиты государственной тайны и обеспечения безопасности информационных систем.

Финансовые организации. Банки, страховые компании и другие финансовые учреждения могут быть уверены в защите своих данных и соблюдении регуляторных требований.

Объекты критической информационной инфраструктуры. Компании, работающие в сфере энергетики, транспорта, связи и других отраслях, могут использовать СУБД Digital Q.DataBase для защиты своих критически важных информационных систем.

Организации, обрабатывающие персональные данные. Организации, работающие с большим объемом персональных данных, могут быть уверены в их безопасности и защите от несанкционированного доступа.

Для обеспечения соответствия требованиям ФСТЭК в СУБД Digital Q.DataBase были реализованы следующие ключевые доработки.

Защита от несанкционированного доступа. Реализованы механизмы аутентификации, авторизации и аудита действий пользователей, что позволяет минимизировать риск несанкционированного доступа к данным.

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Криптографическая защита данных. Использование сертифицированных криптографических алгоритмов для шифрования данных и обеспечения их целостности.

Управление доступом и разделение полномочий. Гибкая система управления доступом позволяет задавать права и роли для различных категорий пользователей, обеспечивая разделение полномочий и минимизацию рисков внутренних угроз.

Обеспечение целостности и отказоустойчивости. Механизмы резервного копирования, восстановления и защиты данных от потери и повреждения.

Аудит и мониторинг безопасности. Система ведет подробный журнал всех операций и событий, связанных с безопасностью, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и проводить их анализ.

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Контроль целостности конфигурации СУБД, баз данных, хранимых процедур в процессе запуска и функциониования СУБД.

Удаление объектов доступа баз данных, используемых СУБД, без возможности восстановления путем перезаписи модифицированных участков объектов файловой системы.

СУБД Digital Q.DataBase предназначена для работы с большими объемами данных в многопользовательских средах и обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность. Digital Q.DataBase поддерживает транзакционную обработку и отвечает всем современным требованиям к управлению данными.

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