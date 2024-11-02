«Диасофт» добавил интерактивные инструменты для настройки интерфейсов в платформе Digital Q.Palette

Компания «Диасофт» совершенствует платформу Digital Q.Palette, которая предназначена для создания современных интерфейсов программных продуктов. Развитие получили low-code инструментарий, палитра компонентов и библиотек платформы. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Обучающие UI-туры

Теперь инструменты платформы позволяют создавать для пользователей визуальные обучающие туры в виде интерактивных подсказок по элементам интерфейса. Это позволяет быстро и интуитивно понятно ознакомить нового пользователя с возможностями и особенностями интерфейса программного продукта

Обратная связь для службы поддержки

В платформе появились встроенные функции, позволяющие отправить обратную связь службе поддержки в виде набора скриншотов интерфейса и комментариев, где у пользователя возникли какие-либо трудности или вопросы. Автоматически прикрепляется техническая информация, которую служба поддержки может использовать в процессе работы по обращению.

Кастомизация

Добавлены компоненты, позволяющие кастомизировать табличные формы и формы ввода и просмотра непосредственно в процессе эксплуатации функционала. Это позволяет упростить повторное использование созданных интерфейсов для решения однотипных задач.

Повторное использование интерфейсов

Low-code инструментарий проектирования интерфейсов теперь позволяет повторно использовать существующие интерфейсы или их блоки для проектирования новых функциональных страниц. Это изменение существенно повышает скорость разработки на платформе.

Более легкое проектирование интерфейсов

Упростился процесс создания интерфейсов: в случае некорректного проектирования система автоматически подсвечивает некорректные элементы и предоставляет информацию, что нужно изменить, чтобы проектирование было выполнено качественно.

Платформа Digital Q.Palette входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (запись в реестре №16759 от 1 марта 2023 г.).