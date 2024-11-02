Разделы

ПО Софт
|

«Диасофт» добавил интерактивные инструменты для настройки интерфейсов в платформе Digital Q.Palette

Компания «Диасофт» совершенствует платформу Digital Q.Palette, которая предназначена для создания современных интерфейсов программных продуктов. Развитие получили low-code инструментарий, палитра компонентов и библиотек платформы. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Обучающие UI-туры

Теперь инструменты платформы позволяют создавать для пользователей визуальные обучающие туры в виде интерактивных подсказок по элементам интерфейса. Это позволяет быстро и интуитивно понятно ознакомить нового пользователя с возможностями и особенностями интерфейса программного продукта

Обратная связь для службы поддержки

В платформе появились встроенные функции, позволяющие отправить обратную связь службе поддержки в виде набора скриншотов интерфейса и комментариев, где у пользователя возникли какие-либо трудности или вопросы. Автоматически прикрепляется техническая информация, которую служба поддержки может использовать в процессе работы по обращению.

Кастомизация

Добавлены компоненты, позволяющие кастомизировать табличные формы и формы ввода и просмотра непосредственно в процессе эксплуатации функционала. Это позволяет упростить повторное использование созданных интерфейсов для решения однотипных задач.

Повторное использование интерфейсов

Low-code инструментарий проектирования интерфейсов теперь позволяет повторно использовать существующие интерфейсы или их блоки для проектирования новых функциональных страниц. Это изменение существенно повышает скорость разработки на платформе.

Более легкое проектирование интерфейсов

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать
Кадры

Упростился процесс создания интерфейсов: в случае некорректного проектирования система автоматически подсвечивает некорректные элементы и предоставляет информацию, что нужно изменить, чтобы проектирование было выполнено качественно.

Платформа Digital Q.Palette входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (запись в реестре №16759 от 1 марта 2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: