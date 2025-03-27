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Центр открытых разработок OpenYard RS серия серверов
Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 4
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
|Курилина Наталья 7 4
|Члек Сергей 25 1
|Мензовитый Алексей 17 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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