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Центр открытых разработок OpenYard RS серия серверов


27.03.2025 Контроллеры «Аккорд-GX v.P» прошли тест на совместимость с серверами OpenYard 1
12.02.2025 Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard 2
15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 2
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 138 4
Центр открытых разработок - OpenYard 34 4
МСК Групп - Даком М 79 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Diasoft - Диасофт 905 1
SAS Institute 980 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
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Росплатформа Р-Хранилище 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 1
Росплатформа Р-Виртуализация 21 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 59 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 10 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 287 1
Курилина Наталья 7 4
Члек Сергей 25 1
Мензовитый Алексей 17 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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