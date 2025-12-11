Серверы OpenYard прошли тестирование с операционной системой «Альт СП»

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили тестирование защищенной ОС «Альт СП» (релиз 10) на корпоративных серверах OpenYard. Испытания подтвердили корректную работу ОС, ее безопасность и устойчивость при выполнении критически важных задач. Совместимость подтверждена сертификатом.

В ходе тестирования была проверена корректность механизмов защищенной загрузки и контроля целостности, установка и обновление операционной системы. Подтверждено соответствие требованиям, предъявляемым к инфраструктурным решениям повышенного уровня защищенности.

«Альт СП» – операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. Сертификат удостоверяет, что продукт соответствует требованиям информационной безопасности и предназначен для работы с данными в защищенной цифровой среде. ОС применяется в государственных структурах, высоконагруженных системах и компаниях, где критичны отказоустойчивость, безопасность и непрерывность работы.

Тестирование проводилось на серверах enterprise-линейки OpenYard RS102I и RS202I на базе процессоров Intel 4/5 поколения. Модель RS202I поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe, оснащена двумя процессорами с теплопакетом до 350 Вт каждый, поддерживает до 4 ТБ DDR5-памяти, до шести PCIe-устройств версии 5.0 и двух модулей OCP 3.0. Сервер RS102I обладает аналогичными характеристиками, но рассчитан на установку до 10 накопителей и меньшего количества PCIe-устройств.

Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard, сказала: «Совместимость с защищенной операционной системой “Альт СП” – значимый этап для OpenYard. Это не первое наше тестирование с продуктами компании “Базальт СПО”. Каждый из таких проектов укрепляет технологическое партнерство и расширяет экосистему совместимых решений. Успешные результаты подтверждают готовность нашего оборудования к использованию в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и позволяют предлагать заказчикам комплексные решения, соответствующие регуляторным нормам и современным стандартам защиты данных».