BQ представила телефон 2824 Tank T с термометром на российском рынке. Цена

Российский бренд техники и электроники BQ представил новый телефон BQ 2824 Tank T. Это первый и единственный телефон на российском рынке со встроенным термометром.

Принимая во внимание опасную эпидемиологическую ситуацию в стране, компания BQ решила не оставаться в стороне, а предложила российским пользователям по-настоящему нужный и актуальный в современных реалиях телефон. Встроенный термометр BQ 2824 Tank T, находясь всегда под рукой, позволит быстро и точно определить температурные показатели человека, тем самым обезопасив вас и вашу семью от заражения коронавирусом. BQ 2824 Tank T измеряет температуру бесконтактно при помощи инфракрасного излучения, которое обрабатывается датчиками и процессором термометра. При сканировании поверхности тела он считывает информацию с нескольких точек. Телефон не нужно долго фиксировать и удерживать – он покажет значение уже через две–три секунды.

Также новый телефон отличается по-настоящему мужским дизайном. Несколько камуфляжных расцветок и особые углубления по бокам для удобного хвата создают брутальный образ устройства. На выбор предлагается четыре цветовых варианта корпуса: чeрный, тeмно-зелeный, синий и серый камуфляж.





Аппарат оснащен компактным и ярким 2,8'' QVGA-дисплеем с разрешением 240x320 точек, поэтому пользоваться им будет комфортно и удобно даже в солнечный день. А для того, чтобы не потеряться и хорошо ориентироваться в темноте, владелец телефона BQ 2824 Tank T сможет воспользоваться ярким фонариком, установленным в аппарате.

Для экономии на мобильной связи в телефоне установлены две SIM-карты, способные одновременно работать в режиме ожидания. Поэтому вы получаете возможность разграничивать контакты, комбинировать тарифы для звонков, а также использовать SIM-карты разных регионов в зависимости от своего местонахождения.

Из дополнительных характеристик нового телефона – расширяемая память до 32 ГБ и аккумулятор емкостью 1800 мАч – для долгой работы без подзарядки.

Телефон BQ 2824 Tank T можно приобрести по цене 2 790 рублей в официальном интернет-магазине.