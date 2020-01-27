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BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном. Кроме экрана, новинка отличается тройной основной камерой, встроенным NFC-модулем, мощным восьмиядерным процессором, а также емким аккумулятором с функцией Power Bank. Как и предыдущие модели из серии Magic, смартфон выполнен в премиальном дизайне и предлагается в ультрамодных цветовых вариантах.

Первое, что привлекает внимание в новом BQ 6424L Magic O, это полностью безрамочный FullView-экран с соотношением сторон 19:9 и встроенной фронтальной камерой. Благодаря такому инновационному дизайну, дисплей занимает практически всю лицевую часть аппарата, предоставляя вам совершенно новые, безграничные возможности при просмотре мультимедийного контента. Вы непременно оцените потрясающее изображение с реалистичной цветопередачей и высокой четкостью на IPS-экране BQ 6424L Magic O с диагональю 6,35” и разрешением HD+.

Аппарат заключен в тонкий эргономичный корпус со скругленными краями и выполнен в трех оригинальных цветовых вариантах: темно-синем, винно-красном и градиентном ультрафиолетовом.

В BQ 6424L Magic O установлена тройная основная камера с 13 МП сенсором Sony IMX214, позволяющая получать фотографии высочайшего качества с невероятной яркостью, четкостью и детализацией. Различные профессиональные режимы съемки, такие как «Ночная съемка», «Красивое лицо», режим «Боке», будут вдохновлять на создание фотошедевров.

Работает BQ 6424L Magic O на мощном восьмиядерном процессоре MediaTek MT6763V/V, который обеспечивает производительность, энергоэффективность и увеличенное время работы аккумулятора. Вместе с 3 ГБ оперативной памяти ему под силу требовательные мобильные игры.

Для комфортного хранения необходимых файлов и программ в аппарате используется 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 128 ГБ c помощью карты MicroSD.

BQ 6424L Magic O оснащен модулем NFC. Аккумулятор емкостью 3900 мАч с функцией Power Bank позволит использовать устройство в течение нескольких дней без подзарядки, а также заряжать другие гаджеты. Функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев и Face Unlock защищают персональные данные.

Смартфон можно приобрести по цене 8 490 рублей в официальном интернет-магазине компании.



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