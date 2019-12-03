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«Новая линия» представила новый российский бренд ультрабюджетных мобильных телефонов

Техника

Компания «Новая линия» официально представила новый бренд мобильных телефонов Strike. Под этим брендом будут производиться простые, понятные кнопочные телефоны в ультрабюджетном сегменте.

Ассортимент продукции Strike включает в себя классические модели для повседневного использования, телефоны с мощными аккумуляторами, аппараты для старшего поколения с крупными кнопками и упрощенной функциональностью, телефоны с необычным и запоминающимся дизайном, защищенные модели, а также устройства с большим и громким динамиком.

«Компания "Новая линия" уже более двадцати лет на российском ИТ-рынке. И за этот период у нас сложилась сильная и профессиональная команда, – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор "Новой линии". – Мы успешно вывели на рынок бренд BQ, который уже вошел в топ-5 самых популярных производителей смартфонов в России. Сегодня мы рады представить наш новый бренд Strike. Все устройства Strike – это аппараты с самой низкой ценой на полке. Миссия бренда – сделать мобильную связь максимально доступной. Уверены, что мобильные телефоны Strike придутся по душе российским покупателям, ведь помимо очень доступной цены, они также обладают необходимым функционалом, ярким и запоминающимся дизайном».

Мобильные телефоны Strike можно будет приобрести во всех салонах мобильной связи страны.

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