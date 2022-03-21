BQ объявила о поддержке российских пользователей

Российский бренд техники и электроники BQ объявил о поддержке российских пользователей в связи со сложившейся политической обстановкой в стране и в мире. Ассортимент бренда продолжит расширяться такими же высокими темпами: в ближайшее время будут представлены новые категории малой бытовой техники, а также новые модели телевизоров и смартфонов. Кроме того, покупателей BQ ждут новые акции и скидки.

Стоит отметить, что на смартфонах BQ уже установлено приложение Mir Pay – аналог заблокированных в России сервисов для оплаты товаров и услуг с помощью мобильных устройств. Поэтому владельцы смартфонов BQ могут продолжать осуществлять бесконтактные платежи с помощью своих гаджетов без каких-либо ограничений.

«В это непростое время мы решили поддержать наших пользователей и не повышать сильно цены на нашу продукцию, так как прекрасно понимаем, насколько тяжелая финансовая ситуация сейчас в нашей стране. Мы будем и дальше радовать вас высокотехнологичными, качественными, а самое главное – доступными устройствами. Кроме того, хотим напомнить о том, что смартфоны BQ идут с уже предустановленной платежной системой Mir Pay, поэтому нашим пользователям не страшны никакие санкции», – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ.

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BQ – российский бренд техники и электроники, основанный в 2013 г. Основной ассортиментный портфель компании составляют смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

Активное развитие BQ обусловлено выпуском качественных продуктов, а также сотруд-ничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ и стра-нах СНГ. В 2019 г. компания BQ вышла на рынок телевизоров в России, а в 2020 г. – на рынок малой бытовой техники.