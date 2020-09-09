Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники

Компания BQ объявляет о запуске нового направления – мелкая бытовая техника. Ассортимент продукции будет включать в себя такие группы товаров, как микроволновые печи, пылесосы, чайники, напольные весы, Smart-весы, кухонные весы, термопоты, электропечи, фены, блендеры, кухонные комбайны, электроплитки. Как и в других продуктовых категориях BQ, это будут максимально качественные устройства по минимальным ценам.

Первыми на рынок выходят микроволновые печи BQ. Они выполнены в современном дизайне, который отлично дополнит любой кухонный интерьер. Высокая прочность материалов, из которых изготовлены все печи BQ, обеспечивает устойчивость к повреждениям и, как следствие, долгое сохранение первозданного вида.

«Компания BQ не останавливается в своем развитии. Так, успешно заняв уверенные позиции на рынке смартфонов и телевизоров, мы объявляем о запуске нового направления – мелкая бытовая техника, – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. – Свой выход на этот рынок мы решили начать с микроволновых печей. Сегодня этим устройством пользуется практически каждая семья в нашей стране. Микроволновые печи BQ максимально просты и надежны в использовании, имеют большой набор дополнительных функций и очень доступны по цене – базовая модель стоит ниже 4 тыс. рублей. На данный момент ассортимент наших микроволновых печей включает четырнадцать моделей. А совсем скоро мы представим остальные категории бытовой техники».

Микроволновые печи BQ продаются в интернет-магазинах BQ, Wildberries, Ozon, «Беру», а также в региональных розничных магазинах бытовой техники.