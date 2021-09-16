BQ и МТС объявляют о сотрудничестве

Российский бренд техники и электроники BQ и ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляют о начале долгосрочного стратегического сотрудничества. Партнерство направлено на развитие розничных продаж продукции BQ и экосистемных сервисов МТС.

В рамках сотрудничества партнеры открыли монобрендовый розничный магазин BQ в Новосибирской области. В процессе открытия находятся десятки точек продаж по всей стране. В новом магазине представлены не только мобильная техника, но также телевизоры и весь спектр малой бытовой техники бренда BQ. Такой ассортимент делает кобрендовый магазин по-настоящему уникальным, превращая стандартный салон связи в полноценную точку продаж всей экосистемы BQ и МТС.

В магазине всем покупателям предлагаются объединенные решения двух компаний. Например, можно приобрести телефон или смартфон BQ с уже установленной SIM-картой МТС, а также планшетный компьютер или телевизор с подключенным онлайн-кинотеатром KION.