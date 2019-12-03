Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото

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Компания «Новая линия», основатель бренда смартфонов BQ, открыла новую серию очень доступных сотовых телефонов Strike. Она включает в себя модели стоимостью от 900 руб., каждая из которых обладает оригинальными особенностями.

Дешевле некуда

Компания ООО «Новая линия» запустила новый бренд доступных телефонов Strike для реализации на территории России. Свои новинки она называет «ультрабюджетными», что соответствует действительности – самая доступная модель в линейке (Strike P10), на 3 декабря 2019 г. состоящей из шести телефонов, стоит 900 руб.

«Новая линия» известна на рынке гаджетов в первую очередь своим смартфонам под брендом BQ. Слово «Strike» в названии своих продуктов она использовала и раньше – оно присваивалось многим смартфонам BQ, в том числе и вышедшим в августе 2019 г. 5535L Strike Power Plus и 6035L Strike Power Max. Также под брендом BQ «Новая линия» выпускает смарт-телевизоры.

Базовый ассортимент

На момент запуска каталог Strike состоял исключительно из сотовых телефонов, все по цене менее 3000 руб. Как отметил генеральный директор «Новой линии» Владимир Пузанов, создавая этот бренд, компания ставила перед собой цель сделать мобильную связь максимально доступной.

Телефонов Strike будет очень много

Все доступные модели Strike можно условно поделить на несколько категорий. Здесь есть и классические сотовые телефоны, и мобильники с увеличенной емкостью аккумулятора, и так называемые «бабушкофоны». Последние – это максимально упрощенные телефоны, ориентированные на людей старшего поколения и наделенные увеличенными кнопками. Ассортимент Strike также включает устройства в защищенном корпусе.

О том, планирует ли «Новая линия» расширять каталог продукции Strike, и как скоро, на момент публикации материала известно не было. На запрос CNews о возможности появления в линейке сверхбюджетных смартфонов или аксессуаров, к примеру, внешних аккумуляторов, представители компании ответить не смогли. При этом на официальном сайте бренда присутствуют упоминания линеек A-Series (очень доступные телефоны) и M-Series (музыкальные мобильники), но без описания моделей.

Возврат в далекое прошлое

Самой запоминающейся внешностью среди всех доступных моделей Strike обладает сотовый телефон F10 стоимостью 2290 руб. Аппарат возвращает своего владельца в начало или середину 90-х годов XX века, когда все сотовые телефоны выглядели как современные домашние радиотелефоны и обладали внешней антенной. Схожесть с классическими «кирпичами» усиливают толщина его корпуса (62 мм), цвет (исключительно черный) и общая масса (352 грамма).

Strike F10

Несмотря на ретро-дизайн, Strike F10 отвечает современным требованиям, предъявляемым сотовым телефонам – у него есть гигантских размеров 40-миллиметровый динамик, цветной дисплей и поддержка сразу трех SIM-карт. Аппарат работает исключительно в сетях GSM – модемов 3G и LTE в нем нет.

Strike F10 может использоваться в качестве внешнего аккумулятора, обладая съемной литиевой батареей на 3600 мАч. Время автономной работы для этого устройства производитель не приводит.

«Бронированный» телефон

Усиленный корпус в модельном ряду Strike предлагает смартфон R30 стоимостью 2690 руб. Аппарат доступен в трех оттенках: черном, черно-зеленом и черно-оранжевом, а его корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, такому же, как у современных Apple iPhone.

Strike R30

Спецификации Strike R30 включают съемную батарею 2500 мАч, поддержку сетей GSM на двух SIM-картах, встроенный фонарик, основную камеру 0,3 МП и FM-тюнер. Также в наличии цветной дисплей 2,8 дюйма формата QVGA (240x320 точек). Аппарат весит 160 граммов при немалой толщине 15 миллиметров.

Имиджевый бюджетник

Третий представитель серии Strike – это F30, оцененный в 2390 руб. и предлагаемый в черном, сером и золотистом оттенках корпуса. Отличительная особенность данной модели – задняя панель, стилизованная под кожу крокодила.

Strike F30

Strike F30 получился тонким (10 мм) и легким (109 граммов) за счет батареи 1000 мАч, съемной, как и в предыдущих моделях. За исключением материалов корпуса (в дополнение к пластику здесь используется металл) и емкости АКБ телефон по своим основным характеристикам не отличается от R30. Защита от воды и пыли в нем не предусмотрена.

Яркий «бабушкофон»

Для людей старшего поколения «Новая линия» разработала телефон Strike S10 с увеличенными кнопками и небольшим (1,77 дюйма) дисплеем 160х128 пикселей. Аппарат дополнен мощным фонариком на базе двух светодиодных вспышек, функцией отпугивания комаров и специальной кнопкой SOS для вызова экстренных служб.

Strike S10

Strike S10 стоит 1270 руб. и предлагается в черном, синем, красном и зеленом оттенках корпуса. Цена включает, помимо перечисленных особенностей, АКБ на 1000 мАч, два SIM-слота, GSM-модем, microSD-слот и фотокамеру. Размеры телефона составили 110х53х14 мм при весе 79 граммов.

Телефон дешевле 1000 рублей

Самый доступный аппарат в линейке – это Strike P10 стоимостью 900 руб. Доступные оттенки корпуса – черно-серый, черно-синий, белый и синий.

Strike P10

Крайне низкая стоимость – одна из двух основных особенностей данного телефона. Вторая это аккумулятор емкостью 1700 мАч, но неизвестно, на сколько часов разговора хватит его заряда. Аппарат работает только в сетях второго поколения (GSM), поддерживает установку двух SIM-карт и microSD до 32 ГБ, заряжается по microUSB и обладает встроенными фотокамерой и FM-приемником. Также есть встроенный MP3-плеер для прослушивания музыки.

Телефон с мужским дизайном

Последний представитель серии Strike – это телефон P20 с камуфляжной раскраской (два оттенка, синий камуфляж и серый камуфляж) стоимостью 1450 руб. Доступны и классические и черный цвета.

Strike P20

Лист спецификаций Strike P20 включает экран QVGA на 2,4 дюйма, АКБ 2200 мАч с зарядкой по microUSB, фотокамеру, фонарик, плеер, FM-приемник и два слота под SIM-карты вместе с microSD до 32 ГБ. Р20 весит 103 грамма при толщине 14 мм.