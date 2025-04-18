Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Google прекратила поддержку ОС Android 12 и 12L. Теперь устройства на их основе не будут получать обновления безопасности, что открывает невероятно широкий простор деятельности для хакеров. Эти ОС установлены на более чем 300 миллионах Android-гаджетов по всему миру – на смартфонах, планшетах, автомобильных магнитолах и пр.

Пора обновляться

Интернет-гигант Google навлек на сотни миллионов людей по всей планете угрозу хакерской атаки, которая может привести, к примеру, к краже денег с банковского счета или утечке переписки и фотографий. Он прекратил поддержку ОС Android 12 и 12L – теперь эти системы не будут получать обновления безопасности, пишет портал Lifehacker.

Android 12 и 12L в настоящее время установлены примерно на 12,43% всех Android-устройств на планете, согласно статистике StatCounter за март 2025 г. С учетом, что таких гаджетов в сумме около 3 млрд, Google обрекла на проблемы с безопасностью более 300 млн человек. Теперь на их смартфоны, а также планшеты, головные мультимедиа-устройства в автомобилях и прочие устройства может просочиться вредоносное ПО.

Слишком рано

Android 12 и 12L – это сравнительно современные версии мобильной ОС Google. Android 12 была показана весной 2021 г., лишь четыре года назад, а вышла еще позже – в октябре 2021 г. На пользовательских устройствах она стала появляться в начале 2022 г.

Android 12L появилась еще позже, в марте 2022 г. Она предназначена для устройств с большим экраном, на что указывает литера L в названии (от англ. Large – большой).

В настоящее время Google поддерживает только Android версий с 13 по 15 и готовит к релизу Android 16. Существует повышенная вероятность того, что в очень скором будущем патчей безопасности лишится и Android 13 образца весны 2022 г.

Производители Android-устройств тоже иногда выпускают обновления безопасности для своих прошивок. Но важно отметить, что поступают так далеко не все, а оставшиеся делают это в течение крайне ограниченного отрезка времени, чтобы стимулировать потребителей приобретать новые гаджеты.

Еще не все потеряно

Прекращение поддержки Android 12 и 12L делает устройства на их основе небезопасными, это факт. Но частично проблему можно решить установкой антивирусного ПО, что особенно актуально для автомобильных магнитол, замена которых на более современные с более новыми версиями Android сопряжена с большими трудностями и финансовыми затратами.

Пользоваться Android 12 и 12L по-прежнему можно в полной мере. Лишив эти ОС патчей безопасности, Google не прекратила их поддержку как таковую. Это означает, что им по-прежнему открыт доступ ко всем сервисам Google, включая магазин приложений Google Play.

А пока с устройства на базе Android 12 и 12L можно качать утилиты из Play, разработчики приложений поддержку Android 12 и 12L не прекратят. К моменту выпуска материала минимальная поддерживаемая версия Android в Google Play – это 8 Oreo, вышедшая в далеком 2017 г. Основываясь на этом, можно предположить, что у владельцев гаджетов на Android 12 есть в запасе еще несколько лет, чтобы неспешно перейти на устройства с более свежей прошивкой.

Отметим также, что Android 12 – это одна из самых популярных версий мобильной ОС Google в мире. Согласно статистике StatCounter, она занимает третье место после Android 13 с долей 17,39% и Android 14, у которой 34,59% рынка.

Что касается самой современной из доступных на данный момент версий, Android 15, то у нее лишь 7,56-процентная доля, что соответствует пятому месту в рейтинге. На четвертой позиции – совсем стара Android 11 прямиком из 2020 г., у которой 10,85%. На шестом месте – шестилетняя Android 10 с долей в пределах 5,75%.