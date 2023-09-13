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«Яндекс Карты» выпустили инструкцию по улучшению расчета геолокации

«Яндекс Карты» продолжают разрабатывать решения, которые улучшают расчет геолокации в центре Москвы. Чтобы сбои в определении местоположения меньше влияли на навигацию.

13 сентября 2023 г. в «Яндекс картах» и «Навигаторе» выйдет новый фикс, который будет актуален профессиональным водителям и всем, кто много времени проводит за рулем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы все заработало, нужно сделать несколько шагов: войти в режим для разработчиков в настройках смартфона и отключить ограничение запросов Wi-Fi; обновить приложение до последней версии; включить Bluetooth и Wi-Fi.

Обычно ограничение запросов Wi-Fi включено у пользователей по умолчанию. Из-за этого смартфон сканирует точки доступа не чаще чем два раза в минуту. Если отключить такое ограничение, устройство будет сканировать их каждые две-три секунды.

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«Яндекс карты» и «Навигатор» уже умеют считывать геолокацию пользователя по ближайшим точкам доступа Wi-Fi — это помогает при сбоях GPS в центре Москвы. А новая настройка поможет еще больше повысить точность при автомобильной навигации.

Фикс работает только на смартфонах с версией Android 10 и выше, кроме устройств Huawei и Honor.

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