Власти перекрывают лазейки для криминала. Цены на банковские карты для обналички и мошенничества взлетели в восемь раз

В России всего за год в несколько раз выросла стоимость карт дропперов, которые используются для мошеннических схем и обналичивания денег. Это следствие действий российских властей по борьбе с преступностью.

Карты не всем по карману

Банковские карты так называемых «дропов», предоставляющих свой «пластик» для обналичивания денег и сомнительных операций, взлетели в цене. Как пишет РБК со ссылкой на Центробанк, в России они всего за год подорожали в несколько раз – теперь желающие получить дропперскую карту, вынуждены платить примерно по 40 тыс. за каждую.

Для сравнения, в начале 2024 г. одна такая карта стоила 5-6 тыс. руб., сообщил изданию глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. «Счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», – добавил он.

Причина столь стремительного удорожания дропперских карт, по его словам, скрывается в действиях властей. Шабля привел в пример нынешнюю стратегию Центробанка – регулятор стал теснее сотрудничать с банками по выявлению дропов (владельцев карт) и дропперов (тех, кто обналичивает с их помощью деньги).

Nensuria / Freepik Банковские карты становятся весьма ценным товаром

«С некоторыми банками мы внедрили процедуры онлайн-контроля, использующие технологии искусственного интеллекта и быстро выявляющие операции дропов, – сказал Шабля РБК. В последние месяцы большинство крупных банков научились выявлять дропов в течение одного дня, а некоторые – в считанные минуты. В результате мы совместно с банками за этот год значительно продвинулись, объемы p2p-операций (переводов между физлицами, – прим. CNews) по счетам дропов к концу этого года снизились почти в три раза».

Бизнес огромных масштабов

По данным Центробанка, основные потребители карт дропов – это специальные веб-ресурсы, предоставляющие своим посетителям различные сомнительные услуги в сфере финансов. Богдан Шабля подчеркнул, что это очень крупные сервисы, и работают они не только в пределах границ России.

«Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным программным обеспечением, установленным на мобильных телефонах, сим-боксах и серверах их организаторов. Также они называют себя «процессингом» и периодически даже проводят конференции, публичные мероприятия, где рассказывают, как и сколько они зарабатывают, пытаясь вовлечь в свою противоправную деятельность как можно больше наших граждан», – сказал РБК Богдан Шабля.

По его словам, организаторы схем с дропперскими картами используют специальное ПО для управления тысячами таки карт, что позволяет обналичивать с них крупные суммы денег. По данным Центробанка, к концу 2024 г. частью сомнительных финансовых операций стали, по меньшей мере, 700 тыс. банковских карт физлиц.

Мошенники умеют адаптироваться

Сфера дроп-карт в России постоянно эволюционирует и развивается, прирастая новыми схемами в ответ на действия властей. Одна из недавних новинок – это так называемый «прогрев» карты дроппера с целью «обелить» в системах банка. Под «прогревом» подразумевается проведение нескольких легитимных операций по карте, включая покупки в обычных магазинах.

«После покупки карты на черном рынке по ней начинают проводить прозрачные операции для так называемого прогрева: карта какое-то время используется для обычных целей — покупок в магазинах, оплаты товаров, чтобы усыпить бдительность банка и он не присваивал клиенту высокий уровень риска. А потом по ней начинают проводить подозрительные операции», – сообщил изданию Шабля.

Существует и другая схема использования карт дропперов. Те, кто снимает с них деньги, сейчас предпочитают делать это не только в разных банкоматах, но еще и в разных банках, притом всякий раз обналичивая разные суммы и уменьшая разовые суммы переводов.

Игра в «кошки-мышки»

Государство со своей стороны тоже оптимизирует нынешние и внедряет новые методы борьбы с дропперством как с явлением. Шабля сообщил РБК, что Центробанк стремится сделать использование банков для реализации теневых схем «максимально затрудненым и экономически невыгодным».

К числу новых методов относится разработка централизованной системы, которая не только выявляет дропов, но и передает информацию о них в банки. Притом эти сведения будут поступать даже в те банки, где у дропа еще нет счета, то есть система сможет работать на опережение.

К моменту выхода материала система находилась на этапе планирования. Идея по ее созданию обсуждается с Росфинмониторингом и действующими в России банками. Сроки ее запуска и внедрения не назначены.

Также в обозримом будущем дропперство может стать уголовно наказуемым преступлением. Соответствующий законопроект был направлен в Правительство России в сентябре 2024 г.