Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь

Маркетплейсы обратились в Минцифры с просьбой поддержать разрешение дистанционной продажи спиртных напитков. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что несмотря на действующий запрет, незаконная онлайн-торговля алкоголем процветает, из-за чего бюджет недополучает миллиарды рублей.



Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) направила главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой поддержать в Правительстве разрешение онлайн-торговли алкоголем с проверкой возраста покупателя через биометрию, пишут «Ведомости».

Предполагается, что для запуска дистанционной торговли алкоголем общепит, маркетплейсы или сервисы доставки должны будут подключиться к государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС) и проверять возраст в интернете с помощью биометрии.

Совет Федерации принял закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», посвященный ЕБС, в декабре 2022 г. ЕБС содержит биометрические персональные данные физических лиц, векторы единой биометрической системы и иную информацию, которая используется в целях осуществления идентификации, аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц.

Недополученные налоги и продажа фальсификата

Запрет на на онлайн-торговлю алкоголем введен в 2007 г. В АКИТ утверждают, что его соблюдают только «добросовестные» участники рынка и в 2023 г. незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в России составили 80 млрд руб. При этом доля фальсификата, в том числе опасного для жизни и здоровья, в объеме продаж составляет 53%, согласно исследованию НИФИ Минфина, на которое ссылаются авторы письма.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Маркетплейсы хотят заняться продажей алкоголя, а возраст покупателя проверять по биометрии

По данным НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем бюджет России недополучит 253 млрд руб. выпадающих доходов за 2023–2027 гг.

Кроме того, использование биометрии для проверки возраста позволит мониторить паттерны приобретения алкогольной продукции в регионах и в стране в целом — сейчас такой возможности у госорганов нет, говорится в письме.

Доля контрафакта может только вырасти

АКИТ предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем, поскольку этот рынок за 17 лет значительно развился и появились механизмы, позволяющие контролировать его оборот.

В Союзе производителей алкогольной продукции, как выяснили «Ведомости», мнения по этому вопросу разделились.

Президент производителя алкогольной продукции Ladoga Вениамин Грабар заявил изданию, что сейчас уровень продажи контрафакта в России является одним из самых низких в мире (5%-10%), а разрешение онлайн-торговли будет способствовать его росту: «Когда в пункт выдачи, которых десятки тысяч по стране, попадет хоть одна легальная бутылка алкоголя, там сразу нарисуются десятки левых, разлитых за стенками гаража. Имея в пункте документы на выдачу спиртного, ее владелец легко согласится работать не за 5% комиссии от маркетплейсов, а за 105% от условного Сережи с пятилитровой канистрой рома. У нас сотрудников полиции столько нет, чтобы проверять каждый пункт».

Мнение Грабаря поддержал источник издания в одном из офлайн-ритейлеров, который обратил внимание на то, что ЕБС не гарантирует наличие на продукции акцизных марок и законодательного ограничения минимально допустимой розничной цены, как и ограничений по времени и местам продажи.