Получите все материалы CNews по ключевому слову
Авилов Олег
СОБЫТИЯ
|25.12.2025
|Nerpa обновляет модельный ряд серверов Nord 1
|29.04.2015
|Softline Украина автоматизировала бизнес-процессы на базе WorkFlowSoft 1
|28.04.2014
|Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps 1
Авилов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3284 2
|Softline Украина 7 2
|Google LLC 12284 1
|Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.