Авилов Олег


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Nerpa обновляет модельный ряд серверов Nord 1
29.04.2015 Softline Украина автоматизировала бизнес-процессы на базе WorkFlowSoft 1
28.04.2014 Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Авилов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3284 2
Softline Украина 7 2
Google LLC 12284 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 28 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5715 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73467 1
Google Cloud Services 233 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 278 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 346 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 362 1
Google Gmail 987 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Колесник Владислав 1 1
Украина 7799 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
