«М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти

«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. рынок носимой электроники в России составил 2,88 млн устройств на сумму 20,85 млрд руб. Главным трендом первого полугодия стало дальнейшее укрепление позиций спортивных смарт-часов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Их доля увеличилась с 46,3% до 48,1%, то есть почти каждое второе проданное носимое устройство относится именно к этой категории. Одновременно доля классических смарт-часов без поддержки SIM выросла с 35,8% до 37,8%. В результате эти две категории уже формируют 85,9% российского рынка носимой электроники в натуральном выражении.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Сегодня смарт-часы становятся не просто аксессуаром к смартфону, а самостоятельным цифровым помощником. Пользователи все чаще покупают их для регулярных тренировок, контроля показателей здоровья, бесконтактного общения и использования без постоянной привязки к телефону. Именно поэтому мы видим рост доли спортивных моделей и постепенное расширение сегмента устройств с поддержкой eSIM, который, по мере развития соответствующей инфраструктуры в России, будет продолжать расти. Одновременно покупатели становятся более требовательными к функциональности носимой электроники и все чаще выбирают устройства среднего ценового сегмента, предлагающие оптимальное сочетание возможностей, автономности и стоимости. В ближайшие годы именно развитие экосистем производителей, технологий мониторинга здоровья и расширение поддержки eSIM останутся ключевыми драйверами российского рынка смарт-часов».

При этом сегмент фитнес-браслетов продолжает стремительно сокращаться. Если год назад на него приходилось 7,4% продаж в штуках, то по итогам первого полугодия 2026 г. доля снизилась до 2,6%. Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще предпочитают полноценные смарт-часы, сочетающие расширенные спортивные функции, мониторинг здоровья, длительное время автономной работы и возможности экосистемных сервисов.

Еще одной важной тенденцией стало увеличение интереса к устройствам с возможностью автономной связи. Доля смарт-часов с поддержкой SIM/eSIM выросла с 4,4% до 4,9% рынка в натуральном выражении. Такие устройства позволяют принимать звонки, обмениваться сообщениями, пользоваться навигацией и музыкальными сервисами без постоянного подключения к смартфону. По мере развития инфраструктуры eSIM и расширения поддержки со стороны операторов этот сегмент продолжит расти.

Покупатели также все чаще выбирают более функциональные модели в среднем ценовом сегменте.

Наиболее востребованной ценовой категорией стали устройства стоимостью от 3 до 6 тыс. руб., доля которых увеличилась с 26,7% до 28,6%. При этом сегмент самых доступных моделей стоимостью до 1,5 тыс. руб. продолжил сокращаться — с 18,3% до 17,7%, что отражает готовность россиян выбирать устройства с более широкими возможностями.

На уровне ОС усиливается роль собственных экосистем производителей. Несмотря на лидерство закрытых фирменных операционных систем с долей 54,2%, именно HyperOS показала наиболее высокую динамику, увеличив присутствие с 16,9% до 19,8% рынка. Одновременно Wear OS укрепила позиции до 4,0%, а watchOS сохранила стабильную долю на уровне 5,4%.

В количественном выражении крупнейшей категорией по-прежнему остаются безымянные (Unbranded) устройств, однако их присутствие продолжает сокращаться. Среди брендированных производителей лидирует Huawei, далее следуют Xiaomi и Redmi. Наиболее заметный рост среди крупных брендов продемонстрировали Samsung и Honor.

В денежном выражении рынок остается более концентрированным. Лидером является Huawei, второе место занимает Apple, а Samsung укрепил позиции в среднем и премиальном сегментах. Совокупно эти три производителя обеспечивают более 60% денежного объема российского рынка смарт-часов.