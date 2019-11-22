Шквал критики вынудил Apple изменить ход разработки iOS

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Apple внедрит новый процесс разработки и тестирования операционных систем для своих гаджетов с целью улучшения их стабильности. Изменения коснутся работы девелоперов – они получат больше возможностей тестирования новых функций. Нововведения связаны с iOS 13, ставшей самой глючной версией системы за последние несколько лет и вызвавшей шквал критики.

Apple признала проблему

Компания Apple откажется от разработки iOS в том ключе, в котором она осуществляется сейчас. Будет внедрена новая стратегия, которая, по мнению топ-менеджеров Apple, позволит сделать систему более стабильной и в несколько раз сократить количество присутствующих в них недочетов.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники внутри Apple, компания приняла такое решение на фоне шквала десятков тысяч негативных отзывов о стабильности iOS 13 – самой актуальной на момент публикации материала версии «яблочной» мобильной системы. Глава софтверного подразделения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) лично заявил о смене стратегии разработки iOS на одном из недавних внутренних совещаний.

Новую стратегию Apple применит незамедлительно – iOS 14, релиз которой предварительно запланирован на осень 2020 г. будет создана с учетом всех нововведений.

Что изменит Apple

Чрезмерная глючность iOS 13, по данным Bloomberg, связана в первую очередь с тем, что различные команды разработчиков не очень эффективно взаимодействуют между собой и не координируют время внедрения тех или иных новых функций в тестовые сборки прошивки – одни интегрируют нововведения несколько раз в день, другие раз в неделю.

У iOS появился шанс вновь стать более стабильной системой в сравнении с Android

В результате тестовые сборки оказываются перегруженными новыми функциями, не только не протестированными, но и способными конфликтовать между собой и мешать работе стабильных компонентов.

Новый принцип разработки не меняет этот порядок – девелоперы по-прежнему будут работать в удобном для них темпе, однако теперь у них появится возможность временного отключения тех или иных функций системы, к примеру, всех нововведений, привнесенных за определенное время. Это позволит им сосредоточиться на отладке собственного кода и его взаимодействия с теми функциями, что имеются в стабильной версии прошивки, без оглядки на текущую работу других команд.

На выходе тестовые сборки iOS должны стать менее перегруженными. К тому же, если по завершении тестирования своего кода разработчики увидят, что какие-либо компоненты системы дают сбой, они смогут поочередно отключать и включать новые функции для выявления проблемы и последующего ее устранения.

(Бес)полезные изменения

Новый подход Apple к разработке своих операционных систем коснется не только iOS, но также tvOS (платформа ТВ-приставки Apple TV), iPad OS (оптимизированная версия iOS для планшетов iPad) и watchOS (прошивка для умных часов Watch). Для watchOS это особенно актуально – в октябре 2019 г. CNews сообщал о серьезных недостатках одной из самых последних ее релизов.

В руководстве Apple уверены, что изменения позволят решить проблему со стабильностью iOS, и что в итоге устройства стоимостью в районе 100 тыс. руб. перестанут отставать от Android-смартфонов за 10 тыс. руб. в плане стабильности прошивки. Однако разработчики, по информации источников Bloomberg, слышат о стремлении топ-менеджеров решить проблему со стабильностью не в первый раз.

В дополнение, новый подход может затормозить внедрение в стабильные сборки iOS новых функций. Так, даже на текущем этапе Крейг Федериги полагает, что часть новинок, запланированных к релизу iOS 14.0, могут появиться лишь по мере выхода патчей к ней или вовсе стать частью лишь iOS 15.

Что не так с iOS

Фактически, после смерти Стива Джобса (Steve Jobs) осенью 2011 г. большая часть сборок iOS не могла похвастаться стабильностью. К примеру, в сентябре 2014 г. Apple выпустила iOS 8.0.1, вызывающую пропажу сигнала сотовой связи и прекращение работы сканера отпечатка пальца TouchID, а через несколько дней в ней была обнаружена новая ошибка, приводящая к полному удалению документов iWork на мобильном устройстве и в облаке iCloud.

Количество патчей для каждой версии iOS, начиная с iOS 7

До 2019 г. самой нестабильной iOS была iOS 11 образца 2017 г. – под нее вышло рекордное количество патчей. На фоне роста недовольства пользователей прошивкой Apple заявила, что сделает iOS 12 более стабильной, и сдержала слово, но ее хватило всего на один год. Впрочем, и с этой версией тоже были определенные проблемы – в декабре 2018 г. вышла iOS 12.1.1, из-за которой на части устройств пропадал мобильный интернет – гаджеты «не видели» сети LTE (4G) и не могли к ним подключиться. Тем не менее, апдейтов для iOS 12 получила даже меньше, чем iOS 7, что говорит о ее стабильности и надежности.

iOS 13, несмотря на то, что с момента ее выхода прошло всего 2,5 месяца, обогнала по количеству апдейтов даже iOS 11, став новым рекордсменом «антистабильности». Так, в октябре 2019 г. после установки патча iOS 13.1.2 все телефонные звонки стали сбрасываться примерно через минуту после начала. Причем этот релиз стал третьей и далеко не последней попыткой Apple исправить многочисленные недостатки iOS 13.

В ноябре 2019 г. Apple выпустила обновление 13.2.2 для iPhone и iPad, и в нем тоже был обнаружен ряд недочетов. В частности, проявилась проблема с повышенным расходом заряда аккумулятора. Смартфоны и планшеты после их установки в ряде случаев начали терять до 70% энергии в течение двух часов. Также апдейт сломал модули беспроводной связи – пользователи столкнулись с регулярными обрывами связи по Bluetooth и Wi-Fi.