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Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Бизнес Интеграция Инфраструктура ИТ в банках Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Huawei прекратит продвижение собственного облачного бренда Cloud в России спустя меньше года после запуска, вложив в это десятки миллионов долларов. Вместо этого она совместно со Сбербанком запустит новую платформу SberCloud.Advanced.

Новое облачное партнерство

Компания SberCloud, принадлежащая Сбербанку, стала партнером китайской компании Huawei на рынке облачных технологий. В рамках заключенного соглашения, как сообщили CNews представители Huawei и Сбербанка, стороны будут развивать новую облачную платформу SberCloud.Advanced. Финансовая сторона сделки на момент публикации материала держалась в секрете.

Став партнером Huawei, SberCloud закупила у нее серверное оборудование и программное обеспечение с целью развития проекта SberCloud.Advanced. Поддержку, мониторинг и эксплуатацию ПО и «железа» она будет осуществлять самостоятельно.

Защита от санкций

Huawei вышла на российский облачный рынок в феврале 2019 г. под собственным брендом Huawei Cloud, арендовав 500 стойкомест в ряде московских дата-центров. Инвестиции в проект составили несколько десятков миллионов долларов.

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Сделка с Huawei позволит Сбербанку ускорить развитие SberCloud

Заключив сделку со SberCloud, Huawei прекратит развитие Huawei Cloud на территории России. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники внутри компании, это напрямую связано с возможными санкционными рисками.

Напомним, что в мае 2019 г. Huawei оказалась в эпицентре торговой войны между США и Китаем, и американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) заставил ряд крупных ИТ-компаний из США прекратить сотрудничество с ней. В список, как сообщал CNews, вошли Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и другие. По состоянию на начало марта 2020 г. Huawei по-прежнему испытывает определенное давление со стороны правительства США и стремится уменьшить зависимость от американских компаний. В частности она разрабатывает собственную мобильную платформу Harmony OS, которая станет заменой Google Android. Помимо этого, в период с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. она выпустила несколько Android-смартфонов без предустановленных сервисов Google – в декабре 2019 г. Huawei представила собственную альтернативу им.

По данным «Коммерсанта», оператор дата-центров IXcellerate, один из тех, кто предоставлял стойкоместа в аренду Huawei, станет партнером нового совместного проекта SberCloud и Huawei.

Выгода для SberCloud

Партнерство с Huawei и совместный запуск SberCloud.Advanced позволят SberCloud полноценно конкурировать с другими российскими облачными сервисами, включая Mail.ru Cloud («Облако Mail.ru», существует с 2013 г.) и Yandex Cloud («Яндекс.облако», работает с сентября 2018 г.). К тому же, новая облачная платформа даст возможность вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг.

Как сообщили CNews представители Сбербанка, SberCloud.Advanced ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также на небольшие стартапы. После ее запуска клиентам SberCloud станет доступно 37 новых облачных сервисов, интегрированных между собой. Перечень сервисов на момент публикации материала известен не был.

О компании SberCloud

Сбербанк запустил SberCloud в 2018 г. Компания полностью принадлежит банку через юридические лица «Цифровые технологии» и «Цифровые активы».

SberCloud сотрудничает с российской компанией Yadro (входит в «ИКС Холдинг») на предмет создания облачных продуктов на базе российских аппаратно-программных комплексов. Развитие платформы курирует дирекция Сбербанка по развитию экосистемы (SberX) и департамент инфраструктурных решений (SberInfra).

Облачная платформа Сбербанка позиционируется как решение для госсектора, а также для крупного, среднего и малого бизнеса. Платформа предлагает разнообразные облачные услуги – от хранения данных до облачных приложений. SberCloud гарантирует защищенность своего ЦОДа по Tier III и соблюдение 152-ФЗ.

Начиная с 12 декабря 2019 г. SberCloud запустила в коммерческую эксплуатацию собственный суперкомпьютер «Кристофари», который на момент его анонса в начале ноября 2019 г. сразу же занял первую строчку в рейтинге российских суперкомпьютеров и 29 место в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500.

«Кристофари» разработан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с Nvidia на базе высокопроизводительных модулей Nvidia DGX-2 с графическими ускорителями Tesla V100 и ориентирован на работу с алгоритмами искусственного интеллекта. Эффективная производительность «Кристофари» составляет 6,7 PFLOPs (согласно тесту LINPACK), пиковая производительность составляет 8,8 PFLOPs.

В январе 2020 г. должность генерального директора SberCloud занял Евгений Колбин, вице-президент и директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. На этом посту он сменил Александра Сорокоумова, который, как пояснили CNews в компании, продолжил свою карьеру вне системы Сбербанка.

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