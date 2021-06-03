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«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России

«Яндекс» запускает производство серверов совместно с группой компаний «Ланит», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение об этом было подписано 3 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

Для производства серверов СП построит завод в России. Завод будет производить серверы и системы хранения данных для дата-центров, а также шлюзы и компоненты умных устройств, например для интернета вещей. Первые серверы должны быть выпущены уже в 2022 г.

«Яндекс» и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte также будут заниматься запуском и отладкой производства. «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции для проекта, кроме того, «Ланит» обеспечит дистрибуцию и сервисные центры. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.

Ещё до открытия завода «Яндекс» планирует частично перенести производство своих серверов из Китая и Тайваня в Россию. «Яндекс» не только будет устанавливать эти серверы в собственных дата-центрах и использовать для расширения облачной платформы Yandex.Cloud, но и вместе с партнёрами предложит их рынку. Серверы «Яндекса» можно использовать для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и других задач.

По данным International Data Corporation, рынок серверного оборудования в России на конец 2020 г. оценивался в $1,3 млрд и за год вырос более чем на 18%.

Эльяс Касми

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