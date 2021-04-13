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Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников

Бизнес Кадры

Группа «Дом.рф» первой среди госкомпаний России включила в процесс рекрутмента систему подбора на базе ИИ Sever.ai компании-разработчика умных HRtech-решений Talenttech. Потребность в цифровизации с помощью искусственного интеллекта для «Дом.рф» стала еще более очевидной с переходом процессов рекрутмента в онлайн-формат.

Sever.ai системно собирает рекомендации и обратную связь по кандидатам. Это большие объемы информации, ручной сбор которых требует существенных временных и денежных затрат. Также существенную роль играет и человеческий фактор: возможны ошибки в работе рекрутера, необъективные оценки и просто неспособность качественно выполнить монотонную и объемную работу в короткие сроки. Именно поэтому в «Дом.рф» было принято решение реализовать технологичное решение, которое помогает масштабно, качественно и с меньшими затратами выполнять задачи по рекрутменту.

«Дом.рф» сегодня находится в активной фазе роста численности персонала на фоне расширения бизнес-повестки компании, - сказал директор по персоналу и операционной эффективности Алексей Первенцев. - При больших объемах кадровой деятельности подобные инструменты необходимы: они высвобождают человеческий ресурс, позволяя сотрудникам HR-департамента фокусироваться на углубленном изучении кандидатов и не тратить время на различные механические задачи, связанные с подбором персонала».

Система работает следующим образом: при заполнении веб-анкеты соискатель указывает контакты нескольких людей, готовых рассказать о его личных и профессиональных качествах; при сканировании анкеты контактные данные этих людей считываются роботом и формируется базовый план обзвона; звонок совершается от имени департамента по персоналу и операционной эффективности «Дом.рф»; полученные ответы автоматически преобразуются в текст и передаются в ATS Potok.ai в реальном времени; после этого готовые собранные данные изучают HR-менеджеры компании.

Весь процесс работы искусственного интеллекта проходит автономно от рекрутеров, при этом в режиме реального времени им предоставляется информация по статусам кандидатов. Робот Sever.ai и ATS Potok.ai взаимно интегрированы.

«Решение Sever.ai сфокусировано на автоматизации подбора персонала: все больше компаний внедряют ИИ и роботизацию в HR-процессы. «Дом.рф» первыми внедрили роботизацию на этапе сбора рекомендаций. Подобное решение позволяет компаниям минимизировать рутинные и механические процессы, передав их автоматизированной системе, которая не упустит ни одного кандидата, проведет коммуникацию в нужное время, не забудет перезвонить, передаст результаты во внутреннюю систему и позволит специалистам по подбору работать в режиме единого окна. Это экономит время специалистов, улучшает опыт кандидата и бренд работодателя в целом», - сказал Михаил Азаров, Project Manager Sever.ai.

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