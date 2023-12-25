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«Яндекс Карты» помогут отпраздновать Новый год в городе

«Яндекс Карты» помогут создать новогоднее настроение — на главном экране приложения появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками. Достаточно кликнуть на нее, чтобы все увидеть. Об этом CNews сообщили представители компании «Яндекс».

Внутри виртуальной коробки: новый курсор для навигации — в виде машинки с елкой, его можно включить в настройках личного кабинета (раздел «Навигация» — «Курсор»), чтобы заменить привычный курсор; подробная 3D-модель резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и панорамы мест вокруг нее; генератор елочных игрушек «Шедеврума», в котором можно создать игрушку и отправить на самую высокую цифровую елку на главной странице «Яндекса», игрушка будет радовать ее создателя и других пользователей до окончания праздников; списки новогодних мест для каждого города — катков, елочных базаров и ярмарок, до всех из них можно построить маршруты в «Картах»; новогодний квиз на знание географических объектов.

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Импортонезависимость

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«Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, а бизнесу — привлекать новых клиентов. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 млн человек.

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