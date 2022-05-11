Минцифры создает национальное озеро данных

Минцифры начало разработку проекта «ГосДата.хаб», который объединит потоки обезличенных данных госорганов. Национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов. Реализация проекта намечена на 2022-2024 гг. В опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 г.

Хранение и обработка госданных будет систематизирована

Минцифры приступило к разработке «ГосДата.хаба». Это проект, объединяющий потоки обезличенных данных госорганов, рассказали CNews в Минцифры.

Благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам, национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов.

Кроме того, согласно заявлению Минцифры, это даст возможность упростить подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям. Все собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных.

Проект Минцифры «ГосДата.хаб» должен объединить потоки обезличенных данных госорганов

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что «ГосДата.хаб» объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. Сначала будут запущены сервисы аналитики для ИТ и связи, подчеркнул министр. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений.

Сначала наборы данных из «ГосДата.хаба» будут доступны для госорганов. В перспективе доступ к ним также получит бизнес. Для этого будет создан датамаркет – один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).

Направления проекта

Проект будет развиваться в трех ключевых направлениях. Первое - переход от разрозненной отчетности государственных ведомств к автоматизированной интегрированной системе сбора обезличенных данных из государственных информационных систем. Второе - создание дата-сервисов и использование государственных данных для анализа состояния отраслей экономики и социальной сферы. Третье - предоставление обезличенных государственных данных бизнесу и гражданам, в первую очередь – разработчикам решений на основе искусственного интеллекта.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

«В рамках развития аналитических сервисов единой информационной платформы Национальной системы управления данными будут сформированы бизнес-процессы по подключению поставщиков данных к аналитическому хранилищу, организован полный цикл сбора, обработки, нормализации данных и их использования для решения прикладных бизнес-задач. Кроме того, в рамках проекта запланировано развитие компетенций обработки больших данных внутри государственного сектора, а также методологическая поддержка разработки показателей и метрик на основе данных», – отметил директор ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

Основной площадкой реализации национального озера данных будет ФГАУ НИИ «Восход». Реализация проекта намечена на 2022-2024 гг. В опытную эксплуатацию система будет запущена в 2023 г.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев сказал CNews, что проект поможет автоматизировать и систематизировать отчетность (в данный момент различные ведомства создают и отправляют отчеты в разных форматах). Этот огромный массив данных позволит анализировать состояние различных отраслей экономики и сформировать расширенную аналитику.

Минцифры сообщает, что изначально собранные данных будут доступны только для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес. То есть «ГосДата.хаб» будет делиться своими данными, а частный бизнес своими, это позволит более эффективно планировать и использовать ресурсы, отметил Сергеев.