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В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Московская область перешла на новый формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Теперь процесс установления тарифов полностью автоматизирован, а подача заявок происходит в дистанционном режиме на региональном портале uslugi.mosreg.ru.

В Подмосковье оказываются 10 услуг по тарифному регулированию, в рамках которых ежегодно утверждается 4000 тарифных решений для более чем 900 организаций.

С декабря услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергии и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказываются в новой информационной системе АИС «Тариф». Система включает в себя хранилище данных, электронный архив, развитые средства формирования отчетности и бизнес-аналитики, модули по формированию типовых документов тарифного процесса, модули прогнозирования. Кроме того, в рамках цифровизации был разработан специальный программный комплекс по расчету тарифов «Умный шаблон».

«Внедрение АИС «Тариф» упростило процесс подачи, приема и рассмотрения тарифных заявок. При помощи «Умного шаблона» регулируемые организации могут легко самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить тарифную заявку. Благодаря автоматизации процессов и встроенному в шаблон чек-листу самопроверки ошибки в отчетных документах теперь практически исключены», – заявил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергии, обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) доступны на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов».

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо внести данные в электронное заявление и загрузить заполненный «Умный шаблон» вместе с обосновывающими документами. В личном кабинете пользователь может задать вопрос Мособлкомцен, ознакомиться с проектом решения об установлении тарифов и получить результат рассмотрения заявки. «Умный шаблон» можно бесплатно скачать с официального сайта Комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Одна из целей цифровой трансформации заключалась в том, чтобы Комитет стал полезным для всех заинтересованных сторон. Потребителям должно быть предельно понятно, как сформирован тариф и на что будут потрачены их деньги. Регулируемым организациям важно, чтобы процесс установления тарифов был простым, прозрачным и предсказуемым. Для Правительства Московской области это означает быструю и качественную отчетность, эффективную тарифную политику за счет аналитики и прогнозов по коммунальным отраслям», – сказала председатель комитета по ценам и тарифам Мария Пичугина.

Для организаций, которые подали заявку на установление тарифов впервые, срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней.

Для организаций, в отношении которых государственное регулирование осуществлялось ранее, тарифы устанавливаются до 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования.

В 2019 году через региональный портал госуслуг от ресурсоснабжающих организаций было подано более 1400 запросов на установление тарифов.

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