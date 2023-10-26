«Сколково» и Минобрнауки ускорят внедрение отечественных технологий

Sk RnD Market и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках реализации соглашения будет создана среда для коммерциализации результатов научной деятельности и формирования высокотехнологичной промышленности для достижения задач, определенных концепцией технологического развития на период до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Минобрнауки договорились о создании цифровых платформ для взаимодействия крупных заказчиков и разработчиков. Планируется увеличить количество заказчиков технологических услуг за счет расширения доступа к высококвалифицированным исполнителям, а также повысить вовлеченность научных и образовательных организаций в исполнение заказов на оказание технологических услуг. Кроме того, с помощью автоматизации процессов взаимодействия заказчиков и исполнителей стороны планируют достичь ускорения коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

Дарья Кирьянова, замминистра Минобрнауки России: «Мы создаем безопасную и многофункциональную цифровую среду для высокотехнологичной совместной деятельности наших вузов, бизнеса, инжиниринговых и промышленных компаний. Важно объединять усилия и совмещать возможности государства и инновационных организаций для реализации технологических заказов и качественного поиска их исполнителей, и мы планируем совершенствовать эти процессы в дальнейшем с нашим партнером "Сколково"».

Sk RnD Market — это портал полного цикла для заказа технологических услуг. Платформа предоставляет компаниям, НИИ, вузам и инновационным стартапам возможности для взаимовыгодного сотрудничества: объединяет реальный сектор экономики с наукоемкими организациями и инжиниринговыми центрами. Платформа является связующим звеном между заказчиком и исполнителем и предназначена для решения актуальных в текущей ситуации задач, таких как импортозамещение зарубежных технологий и совершенствование продуктов на внутреннем рынке за счет внедрения инноваций. Сегодня Sk RnD Market объединяет более 3200 организаций, из которых 143 вуза, более 30 НИИ, а также более 460 предприятий крупного и среднего бизнеса. С ноября 2021 г. на платформе сделано более 2,5 тыс. запросов на услуги и разработки в технологическом секторе общим объемом более 6 млрд руб.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково»: «За последние несколько лет у крупного и среднего бизнеса сформировался большой запрос на НИОКР в связи с уходом с российского рынка ряда крупных игроков и вендоров в различных отраслях. В недрах академической и университетской среды сформировался большой багаж различных НИОКРов, которые требуют трансфера в реальный сектор экономики. Объем такого трансфера и его скорость могут обеспечить только платформенные решения. "Сколково" предлагает такое платформенное решение. Это по сути маркетплейс, который обеспечивает быструю качественную связку и трансфер технологий из академической среды в реальный сектор экономики».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», «С-инновации», «Гепатера» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.