«Диасофт» добавил в ДБО для юридических лиц возможность визирования платежных документов сторонними организациями

Взаимодействие банков с депозитариями становится все более интенсивным в связи с цифровой трансформацией финансового сектора, ростом инвестиционной активности и ужесточением регуляторных требований. На этом фоне у банков появилась потребность в функционале для визирования документов депозитарием (сторонней организацией) в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц.

Визирование – это дополнительное подтверждение платежных документов сторонней организацией перед исполнением операции. Оно необходимо для запуска движения клиентских активов. Виза ставится после подписания документов клиентом и представителем банка. Она позволяет соответствовать регуляторным требованиям и защищает юридические лица от мошенничества за счет дополнительного контроля платежей.

Компания «Диасофт» развивает ДБО для юридических лиц в составе единой цифровой платформы Digital Q.UP и предлагает финансовым организациям необходимый функционал. В обновленном решении стало возможным визирование платежных документов депозитарием и другими сторонними организациями. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Запрос на визирование создается автоматически при обработке следующих типов заявок клиента в ДБО: заявление на рублевый или валютный перевод; заявление на перевод с транзитного валютного счета; поручение на покупку/продажу валюты; акцепт платежа или отказ от него.

Для визирования используются электронные подписи сторонней организации. Чтобы удостовериться в ее подлинности, целостности и авторстве применяются криптографические средства защиты.

ДБО от компании «Диасофт» интегрировано с системами антивирусной защиты и системой проверки исходящего трафика (DLP-системой). По результатам проведенных пентестов актуализирована защита от угроз информационной безопасности.

