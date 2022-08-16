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«Абсолют банк» расширил линейку онлайн-гарантий для бизнеса

«Абсолют банк» добавил в линейку банковских гарантий новыми продуктами. Теперь клиенты могут подать дистанционную заявку и получить онлайн-гарантию на уплату акцизных платежей по подакцизной продукции. Ранее акцизные гарантии выдавались только в рамках индивидуального рассмотрения обращения. Переход на конвейер позволил сократить пакет запрашиваемых документов и срок рассмотрения заявки.

Еще один новый продукт в линейке – гарантия на целевое использование субсидии от государства. В рамках этого продукта банк гарантирует заказчику, что выделенное финансирование на реализацию проекта в рамках федерального или муниципального бюджетов будет направлено на исполнение контракта. Такая гарантия позволяет расширить возможности представителей бизнеса для участия в конкурсе на реализацию госзаказа.

«Абсолют банк» предлагает банковские гарантии на различные цели: участие в торгах, исполнение контракта, возврат аванса, исполнение гарантийных обязательств, обеспечение платежа и пр. Банк выдает гарантии как представителям крупного бизнеса, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям. Минимальная сумма контракта для гарантии не ограничена. Время одобрения – до 1 часа, выпуск гарантии – до 3 часов. Оригинал документов может быть направлен в любой регион России.

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