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«Абсолют банк» начал выдавать таможенные гарантии онлайн

«Абсолют банк» начал выдавать электронные гарантии в адрес Федеральной таможенной службы. Таможенные онлайн-гарантии банк выпускает для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей – участников внешнеэкономической деятельности, а также компаний, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

Таможенные гарантии обеспечивают обязательства по уплате таможенных платежей при перевозке товаров через границу РФ, пошлин, сборов за оформление, хранение, сопровождение товаров, а также налогов и пени. Для компаний, работающих в сфере таможенного дела, также предоставляются гарантии на осуществление профессиональной деятельности.

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Электронные таможенные гарантии выпускаются по форме, установленной ФТС России, и подписываются усиленной квалифицированной подписью банка. Сумма таможенной электронной гарантии может составлять до 50 млн руб. в рублях РФ. Минимальный размер не ограничен. Срок гарантии может составлять до 1095 дней. Стоимость выпуска – от 1 тыс. руб.

«Абсолют банк» входит в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий в адрес таможенных органов. Выпуск гарантий осуществляется на собственной цифровой платформе «А.финанс 24/7».

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