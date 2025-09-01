«Абсолют Банк» запустил онлайн-гарантии для металлургической отрасли

«Абсолют Банк» расширил портфель отраслевых гарантийных решений: запустил продукт для предприятий металлургического комплекса «Нержавеющие гарантии». Продукт предназначен для обеспечения участия в тендерах, исполнения контрактов и возврата авансовых платежей для компаний металлургического сектора. Клиентам предоставляются специальные условия оформления с реализацией экспертного подхода.

Банк в рамках нового продукта предусмотрел ускоренные сроки рассмотрения заявок – в среднем 10 минут для гарантий до 10 млн руб. Сокращение сроков принятия решений удалось достигнуть за счет отлаженных методик оценки риска и учета отраслевой специфики. Действуют гибкие лимиты – до 500 млн руб. на клиента, и различные формы предоставления банковских гарантий. В Банке установлены конкурентные тарифы – от 1 тыс. руб. Гарантии могут быть предоставлены при работе с крупными государственными и коммерческими закупками.

«Нержавеющие гарантии» – пятый продукт в линейке отраслевых гарантийных решений Абсолют Банка, разработанных для повышения эффективности бизнеса клиентов. Ранее банк запустил на рынок «Железнодорожные гарантии» для компаний транспортно-логистического комплекса, «Телеком гарантии» для операторов связи и ИТ-сектора, «Гарантии ВЭД» для участников внешнеэкономической деятельности и «Гарантии по закрытым торгам» для работы со специальными заказчиками. Таким образом, «Абсолют Банк» продолжает последовательно реализовывать стратегию развития как экспертного отраслевого партнера, предлагающего клиентам не просто стандартные банковские продукты, а комплексные решения с учетом специфики их бизнеса.