Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Абсолют банк» запустил в мобильном приложении денежные переводы в китайских юанях и казахстанских тенге для физических лиц

«Абсолют банк» расширяет функциональность мобильного приложения «Абсолют Mobile». Теперь физическим лицам в нем доступны переводы денежных средств в китайских юанях (CNY) и казахстанских тенге (KZT) со своих счетов на счета как физических, так и юридических лиц в любой другой банк в России или за рубеж.

Условия осуществления международных переводов: в китайских юанях – комиссия 1% от суммы перевода, но не менее 200 юаней, в казахстанских тенге – 1% от суммы перевода, но не менее 10 тыс. тенге. Минимальная сумма исходящего перевода не ограничена, максимальная – не более эквивалента $1 млн в календарный месяц.

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании
Бизнес

Совершить перевод можно с помощью мобильного приложения «Абсолют Mobile»: раздел «Оплата», далее «Переводы», далее «Валютный перевод».

«Абсолют Mobile» — инструмент для контроля и управления собственными средствами из любой точки мира. С помощью мобильного банка клиенты могут пополнять счет мобильного телефона, оплачивать кредит, коммунальные услуги, анализировать операции по карте, открывать и пополнять вклады, совершать переводы на другой счет, проверять баланс, заказывать справки и многое другое. «Абсолют Mobile» доступен для скачивания в магазинах App Store и Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз»

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны

VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия
Показать еще