«Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке

«Абсолют банк» внедрил новый сервис в интернет-банке для корпоративных клиентов – оформление депозита онлайн. Представители крупного бизнеса теперь могут открывать депозиты на индивидуальных условиях не только через персонального менеджера, но и самостоятельно – через дистанционный канал обслуживания.

Для размещения депозита клиенту необходимо указать желаемый срок, сумму и валюты депозита. После этого система автоматически рассчитает процентную ставку, под которую могут быть размещены денежные средства. В случае согласия клиент акцептует предложение, и средства с его счета в «Абсолют банке» переводятся во вклад.

Интернет-банк iBank «Абсолют банка» позволяет корпоративным клиентам дистанционно управлять финансами, в частности, осуществлять расчеты по открытым в банке счетам в рублях и иностранной валюте, заключать договоры на открытие срочных депозитов, подавать заявки на покупку-продажу иностранной валюты, передавать в банк документы, осуществлять контроль за движением денежных средств, контролировать остатки на счетах и выполнять другие операции.