В России роботизировали процессы в области энергетики и сэкономили 38 млн рублей

В Управлении главного энергетика Магнитогорского металлургического комбината (ММК) создана безошибочная система управления энергоресурсами на основе RPA (роботизированной автоматизации процессов). Программные роботы в режиме 24/7 готовят отчеты до начала смены, прогнозируют поломки оборудования, обрабатывают заявки и выполняют другую рутину. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЦТР «Некст».

RPA (Robotic Process Automation) – технология автоматизации рутинных задач с помощью программных роботов. В промышленности RPA применяют для управления ресурсами, контроля качества и операционной отчетности.

Контекст и задачи проекта

Управление главного энергетика обеспечивает работу всего металлургического производства (ММК), объединяя три собственные электростанции, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газовый цехи, цех водоснабжения, кислородный и энергоцех, а также цехи инженерного обеспечения, центр энергосберегающих технологий и центральную электротехническую лабораторию. В 2024 г. совокупное потребление энергии предприятиями группы ММК составило 327,95 млн ГДж.

Целью проекта по внедрению RPA – технологии роботизированной автоматизации процессов – была не просто оптимизация рутины, а создание безошибочной системы управления.

Реализация и ключевые роботизированные процессы

Интегратор и разработчик RPA – Центр технологий роботизации «Некст» роботизировал в Управлении главного энергетика 22 процесса в четырех функциональных областях: управление материально-техническими ресурсами (МТР); управление техобслуживанием и ремонтами оборудования; формирование отчетов с технико-экономическими показателями; учет и прогнозирование электроэнергии.

Примеры роботов и эффекты от них

Робот-аналитик запасов готовит отчет за один час вместо двух дней, предоставляя данные по запросу в любой момент. Робот-обработчик заявок работает круглосуточно и завершает многоэтапную проверку данных за два дня вместо недели.

Робот-складской аудитор полностью исключает повторные закупки идентичного оборудования. Робот-аудитор дефектов на 40% сокращает среднее время устранения неисправностей за счет превентивного мониторинга.

Робот-составитель рапортов формирует 100% точные суточные отчеты ночью, экономя до двух часов рабочего времени начальников цехов ежедневно.

Робот-ремонтный координатор формирует ежемесячный отчет за два часа вместо трех дней.

Эффекты от внедрения RPA

Экономический эффект: 38 млн руб. накопленной экономии с 2019 г. за счет предотвращения простоев, штрафов и оптимизации ФОТ.

Освобождение ресурсов: шесть FTE (полных ставок) высвобожденного времени профильных специалистов в год.

Повышение надежности: 100% точность данных и переход на предиктивное обслуживание оборудования.