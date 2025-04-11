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«Диасофт» поддержал новые требования правительства по учету операций с драгоценными металлами

С первого марта 2025 г. в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства России от 26.02.2021 № 270 (ред. от 22.11.2024) при учете операций по продаже слитков драгоценных металлов и их покупке у физических лиц обязательной становится передача данных в ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота). Компания «Диасофт» поддержала новые требования в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов. Для этого в продукте «Хранилище драгоценных металлов» был обновлен функционал «Взаимодействие с ГИИС ДМДК». Он позволяет автоматизировать передачу данных и проверку статуса их обработки в ГИИС ДМДК по сделкам покупки и продажи драгоценных металлов, слитках и спецификациям по сделкам со слитками. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Специалисты «Диасофт» расширили функциональные возможности продукта, доработав следующие виды сообщений для отправления в ГИИС ДМДК: вывод из оборота – для предоставления данных о продаже слитков драгоценных металлов физическим лицам; ввод в оборот – для предоставления данных о покупке (обратном выкупе) слитков драгоценных металлов у физических лиц.

В продукте «Хранилище драгоценных металлов» теперь реализована передача таких данных по идентификации физических лиц, как ФИО, дата рождения, страна гражданства, адрес регистрации и основные сведения о документе, удостоверяющем личность.

«Хранилище драгоценных металлов» входит в состав решения «Дилерские операции», продукт реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию в любой ИT-ландшафт, а также масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.

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