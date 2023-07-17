«1С-Рарус» и «Обь-Иртышское речное пароходство» модернизировали систему управления перевозками

Команда «1С-Рарус» завершила автоматизацию оперативного контура в ПАО «Обь-Иртышское пароходство». С помощью конфигурации «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» усовершенствованы рейсовый учет и анализ показателей деятельности. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» («ОИРП») — одно предприятие водного транспорт. Пароходство входит в группу компаний под управлением ООО «Межрегионфлот». География деятельности ПАО «ОИРП» простирается от Ямала до Каспия. В последние годы пароходство активно перевозит в п. Сабетта грузы для строительства объектов «Ямал СПГ». У предприятия более 400 судов в собственности.

Помимо перевозки грузов по внутренним речным и морским путям, ПАО «ОИРП» оказывает услуги погрузки-разгрузки и хранения грузов; занимается конструкторской деятельностью; строит и обслуживает переправы; ремонтирует судовое оборудование; добывает и поставляет щебень и строительный песок.

Рост объема заказов и расширение списка перевозимых грузов привели к необходимости модернизации бизнес-процессов пароходства. Руководство поставило цель организовать единое информационное пространство для управления перевозками и подразделением эксплуатации флота. Требовался инструмент для управления рейсами, техническим состоянием судов, планированием обслуживания и ремонта, анализа финансовых показателей.

ИТ-партнером проекта стала компания «1С-Рарус». После обсуждения целей и задач автоматизации в качестве базы для построения системы выбрали отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».

Программный продукт установили на рабочие станции, настроили параметры учета, пользователи прошли онлайн-обучение. В период навигации 2022 г. шел процесс доработки автотранспортной программы под специфику деятельности пароходства с учетом типов перевозок, особенностей тарифных сеток и маршрутов.

В результате цифровизации системы управления перевозками в пароходстве усовершенствован рейсовый учет. Сократилась трудоемкость по формированию сопроводительной документации. Этого удалось достичь за счет возможности видеть в едином информационном пространстве загрузку флота, отслеживать статусы исполнения задания и при необходимости вносить корректировки.

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Степан Зеленин, ведущий инженер отдела по контролю за грузоперевозками и использованием ГСМ: «Новая система помогает руководству принимать управленческие решения на основании детального анализа деятельности предприятия. Разработаны платежный календарь, помогающий контролировать оплаты контрагентов, и отчет для контроля дебиторской задолженности. Сформированы отчеты по движению грузов в разрезе барж и буксиров, отчет с множеством параметров по итогам работы флота. В ближайшем будущем планируем развивать блоки планирования рейсов и ремонтов. Сотрудничество с «1С-Рарус» продолжается в части консультационной поддержки и сопровождения информационной базы».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.