Водителям с судимостями запретили работать в такси

Обе палаты парламента одобрили закон о деятельности агрегаторов такси. В окончательную редакцию документа были включены положения о запрете работы в такси лицам с непогашенными судимостями и возможности для региональных властей проводить рейды по проверке деятельности такси. Также в рамках экспериментальных правовых режимов ограничения на работу могут сниматься.

Закон об агрегаторах такси

Совет Федерации одобрил закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который должен отрегулировать работу агрегаторов такси. Документ был разработан Правительством.

Летом 2021 г. Государственная Дума одобрила его в первом чтении, а затем – во втором и третьем чтениях. Теперь документ направлен на подпись Президенту России.

Документ предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: региональный реестр перевозчиков легковых такси, региональный реестр легковых такси (содержит сведения о транспортных средствах), региональный реестр служб заказа легкового такси и федеральная государственная информационная система легковых такси (ФГИС), обеспечивает сбор сведений из упомянутых региональных информационных систем). Оператором ФГИС станет Минтранс.

Согласно документу, деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юридическому лицу, индивидуальному предпринимателя или физическому лицу и подтвержденному записью в региональном реестре перевозчиков легкового такси. Разрешение выдается в форме электронного документа. При этом должны использоваться транспортные средства, внесенные в региональный реестр легковых такси.

В окончательную редакцию «закона о такси» вошли запрет работы в такси лицам с непогашенными судимостями и рейды по проверке работы такси

Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров легковым такси после заключения договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет свою деятельность с использованием сети интернет. Разрешение не может быть передано третьим лицам. Но допуск водителя к управлению легковым такси, который является работником перевозчика и сведения о котором внесены в путевой лист, оформленный перевозчиком легкового такси, не является передачей разрешений.

Разрешения на деятельность в сфере такси

Разрешение на деятельность в сфере такси действует только на территории одного региона. Однако регионы могут договориться о взаимном признании разрешений. Также перевозчик вправе выполнить заказ, начинающий на территории региона, где действует его разрешение, и заканчивающийся на территории другого региона. В случае принятия решения об удовлетворении заявления уполномоченный орган региона направляет выписку из регионального реестра перевозчика, в котором должен содержать QR-код для перехода на страницу в сети интернет.

Разрешение выдается на срок не менее пяти лет, для физических лиц срок может быть меньше. Перевозка пассажиров и багажа за плату легковым автомобилем лицом, которому право на перевозку пассажиров и багажа не предоставлено, ровно как и распространение информации, содержащей предложение о такой перевозке, не допускается.

Аннулирование и приостановка действия разрешений

Сведения из региональных реестров такси, перевозчиков такси и служб заказа такси передаются уполномоченному органу по Системе межведомственного электронного взаимодействие (СМЭВ). В случае выявления несоответствия информации разрешение может быть приостановлено.

Если служба заказа такси в течение периода, равного любым 30 последовательным календарным дням, передает лицам, которым не предоставлено разрешение, либо лицам, у которых действие разрешения было приостановлено или аннулировано, более 0,0% заказов легкового такси в течение одних суток такого периода, но не менее чем десяти заказов легкового такси, право на осуществление деятельности службы заказа такси должно быть приостановлено.

Во втором чтении был добавлен пункт об исключениях. К ним относятся случаи, когда служба заказа легкового такси направила в уполномоченный орган в установленном порядке уведомление об отсутствии технической возможности получения сведений об изменениях, внесенных уполномоченным органов в региональный реестр перевозчиков легковым такси или региональный реестр легковых такси, и уполномоченный орган не передал эти сведения в службу заказа легкового такси в машиночитаемом виде ранее чем за сутки до дня, за который была осуществлена перевозка.

Запрет на работу таксистами лицам с судимостью

Во втором чтении была принята поправка, согласно которой к управлению такси не допускаются лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных новой статьей Трудового кодекса - 328.1. Она вступит в силу 1 марта 2023 г. и запрещается заниматься деятельностью по управлению такси и общественным транспортом людям, имеющим судимости за убийства, умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступлений против общественной безопасности, основа конституционного строя и безопасности государства., против мира и безопасности человека.

Также к управлению такси не допускаются лица, которые были повторно подвергнуты административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством или в виде административного арест за административные правонарушения в области дорожного движения до истечения одного года со дня окончания предыдущего срока такого административного наказания или имеющие более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Кроме того, к управлению такси не допускаются лица, не прошедшие аттестацию на знание расположения на территории субъекта федерации объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, спорта, органов государственной власти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайных ситуациях, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Деятельность служб заказа такси

Право на осуществление деятельности по получению от лица, имеющего намерении стать фрахтователем, и передаче лицу, имеющему намерение стать фрахтователем, заказа легкового такси в целях последующего заключения публичного договора фрахтования легкового такси на территории соответствующего субъекта федерации возникает у юридического лица или индивидуального предпринимателя с момента внесения уполномоченным орган в региональный реестр служб такси легкового такси необходимых сведений.

Служба заказа легкового такси не вправе осуществлять деятельность на территории соответствующего субъекта федерации с момента аннулирования действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси или с момента внесения в региональный реестр служб заказа легкового такси сведений о приостановления действия права на осуществление деятельности службы заказа такси.

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Технические средства, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, базы данных должны размещаться на территории России. Служба заказа такси обязан предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к информационным системам и базам данных в случаях, предусмотренных законом.

Во втором чтении была внесена поправка, запрещающая осуществление деятельности службы заказа легкового такси российским юридическим лицам, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные юридические лица и государства и иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, установленных решением Президента России. Исключение также делалось для государств – членов Евразийского экономического союза.

Такое положение осложнило бы работу крупнейшего агрегатора на рынке – «Яндекс.Такси», чья головная структура зарегистрирована в Голландии. Компания является совместным предприятием Yandex (владелец российского «Яндекса») и Uber.

Служба заказа такси должна обеспечить мониторинг соблюдения установленных законодательством норм рабочего времени, времени отдыха, норм времени управления транспортным средством на основании данных, имеющихся у службы заказа легкового заказа, и не допускать передачу заказов перевозчику или водителю легкового такси, являющемуся работником данного перевозчика, в случае превышения указанных норм.

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Во втором чтении была внесена поправка, согласно которой служба заказа легкового такси вправе передавать заказ легкового такси другой службе заказа легкового такси в случае получении согласия от фрахтования о такой передаче. При этом обязанности, возлагаемые законом для службы заказа легкового такси, возлагаются на службу заказа легкового такси , осуществляющую передачу заказа легкового такси перевозчику. Служба заказа легкового такси, передавшая заказ другой службе заказа легкового такси, несет с ней солидарную ответственность перед фрахтователем.

Исключения в рамках экспериментального правового режима

Также была добавлена поправка о том, что в рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси осуществляется постоянный рейд .

Кроме того, во втором чтении была добавлена поправка, согласно которой действия требования данного закона может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Также в рамках принятого в 2020 г. Закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» в отношении высокоавтоматизированных транспортных средств может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, отличающееся от регулированием данного закона.

Ответственность перевозчиков и агрегаторов такси

Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пассажира. Служба заказа легкового такси при передачи заказа легкового такси несет солидарную ответственность с лицом, которому не было предоставлено разрешение или действие разрешения которого аннулировано или приостановлено, за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу пассажира при перевозке легковым такси.

Исключения составляют случая, если служба заказа легкового такси направила в уполномоченный орган уведомление об отсутствии технической возможности получения сведений об изменениях, внесенных уполномоченным органом в региональный реестр перевозчиков легковым такси или региональный реестр легковых такси, и уполномоченный орган не передал эти сведения в службу заказа легкового такси в машиночитаемом виде ранее чем за сутки до дня, в котором был причинен вред, в отношении легкового такси, при перевозке которым был причинен указанный вред.

Также служба несет полную ответственность перед пассажиром за вред, причиненный его жизни, здоровью, имуществу при перевозке легковым такси в случае, если фрахтователь не был уведомлен надлежащим образом о наименовании перевозчика и в реестре легковых такси отсутствуют сведения о транспортном средстве, использованном для перевозки, или в реестре перевозчиков легковым такси отсутствуют сведения о праве перевозчика использовать в качестве легковым такси такое транспортное средство.

Также служба легкового такси несет субсидиарную ответственность с перевозчиком, являющимся физическим лицом, перед пассажиром за вред, причиненный его жизни, здоровью, имуществу при перевозке легковым такси в части возмещения реального ущерба, не покрытого суммой страхового возмещения, выплаченной в соответствии с законодательством об обязательном страховании перевозчика или владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

В случаях с привлечением к субсидиарной или солидарной ответственности служба легкового такси вправе взыскать в дальнейшем в полном объеме сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, с лица, причинившего вред. В случае наличия вины службы заказа легкового такси доля, которая может быть взыскана с лица, причинившего вред, определяется в судебном порядке.

Мнение правозащитника

Правозащитник в сфере легкового такси Елена Гращенкова, известная своими разбирательствами с «Яндекс.Такси», полагает, что статья нового закона об ответственности перевозчиков и служб заказа такс «на 100% лоббистская, и фактически отменяет Закон о защите прав потребителя в такси, в угоду крупным капиталам». «Я опечалена тем фактом, что Госдума проигнорировала интересы 60 млн российских пассажиров такси, несмотря на то, что они отстояли своё право в Верховном суде в 2018 г., и уже успели сформировать обширную единообразную судебную практику. – говорит Гращенкова. - У меня остаётся надежда, что Правовое Управление Администрации президента обратит внимание как на саму статью, которая противоречит российскому законодательству, так и на резолюцию Общественной палаты, где состоялись «нулевые» общественные чтения Закона о такси».