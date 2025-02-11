«Атом» протестировал автономное вождение на трассе М-12

Команда «Атома» испытала систему Drive Assist, преодолев 732 км трассы, из которых около 95% было пройдено в автономном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Атома».

Drive Assist позволяет автомобилю оставаться в пределах полосы и поддерживать безопасное расстояние до впередиидущих транспортных средств. Благодаря этому поездки становятся более безопасными и менее утомительными для водителя.

Для испытаний использовался специальный автомобиль-агрегатоноситель, который был оснащен исключительно теми сенсорами и вычислительным оборудованием, которые будут применяться в серийных Атомах. Использование таких автомобилей сильно сокращает время разработки ADAS, что важно для своевременного выхода продукта на рынок. Отметим, что разработка системы помощи водителю началась параллельно с созданием платформы будущего электромобиля, его кузова и других компонентов.

«Начиная с 2023 г. мы участвуем в экспериментальном правовом режиме, активно тестируя технологии автономного вождения на дорогах общего пользования. В конце 2024 г. мы совершили нашу первую длительную поездку, выбрав трассу М-12, которая соединяет Москву и Казань. Этот маршрут стал для нас символичным, поскольку корни нашей компании находятся в Татарстане. Результаты испытаний подтвердили эффективность технологии ADAS, дав нам ценную информацию для дальнейшего анализа и улучшения систем автономного управления», — Роман Шведов, руководитель группы обеспечения безопасности и сертификации ADAS в «Атоме».

В рамках эксперимента команда «Атома» поставила перед собой две задачи. Во-первых, протестировать управление на высокой скорости, что невозможно в городских условиях. Во-вторых, важно было подтвердить «выносливость» системы при длительных поездках, поскольку ранее подобные тесты не проводились в таких масштабах.

«Тестирование ADAS на трассе М-12 продемонстрировало высокую эффективность системы. У нас была возможность собирать и анализировать данные в процессе движения, что позволило не только вносить коррективы, но и проверять гипотезы в реальных условиях. На трассе мы сталкивались с различными дорожными ситуациями, что значительно улучшило качество тестирования. Несмотря на то, что скорость на трассе выше, чем в городской среде, современные магистрали, такие как трасса М-12, позволяют качественно оценивать дорожную обстановку и соблюдать все нормы безопасности дорожного движения», — Аркадий Школьный, руководитель группы испытаний системы ADAS в «Атоме».

За рулем находился опытный водитель-испытатель, который наблюдал за работой системы, но практически не вмешивался в управление. Испытания проводились с соблюдением всех установленных норм безопасности.

В ходе тестирования команда ADAS преодолела 732 км, из которых порядка 95% пути было пройдено в автономном режиме. Весь маршрут занял 11 ч при средней скорости 90 км/ч.

Команда внимательно изучила работу системы ADAS в течение всего дня. Такой подход позволил детально оценить, насколько эффективно система адаптируется к различным условиям видимости, что является ключевым фактором для обеспечения безопасности на дороге.

В «Атоме» будет 17 функций системы помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическую парковку и удаленное управление на парковке.