Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить

Veon решил проблемы с поиском аудитора, которые возникли у компании после ее ухода из России и изменения ключевых рынков присутствия. Теперь у нее будет два аудитора: британская UHY (соответствует американским стандартам для публичных компаний) и прежний аудитор - PwC (работает по американским стандартам международной отчетности.

Veon и новый аудитор

Телекоммуникационная группа Veon сообщила о назначении британской компании UHY своим аудитором, уполномоченным подготовить отчетность компании за 2023 г.

Эта компания будет работать в соответствии со стандартами Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) - американской некоммерческой организацией, разрабатывающий стандарты отчетности для компаний с листиком в США.

Ранее администрация американской биржи Nasdaq, на которой котируются акции Veon, предупредила компанию о несоответствии правилам листинга. Veon попросила полугодовую отсрочку до 28 октября 2024 г. для выполнения данного требования.

Сейчас в Veon утверждают, что ликвидировали последнее препятствие для сдачи своей отчетности, и направили в администрацию Nasdaq план по выполнению требований биржи. Если план будет одобрен, отчетность будет сдана в IV квартале 2024 г.

Одновременно собрание акционеров Veon утвердило компанию PricewaterhouseCoopers (PwC), также зарегистрированную в Великобритании, аудитором за 2023 г., работающим в соответствии со стандартами международной отчетности. PwC и ране выполнял функции аудитора Veon, и теперь у компании будет два аудитора.

Почему Veon не могла найти аудитора

Группа Veon была создана в 2009 г. путем слияния российской телекоммуникационной компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского оператора «Киевстар». Первоначально компания называлась Vimpelcom.

«Вымпелком» был основным активом Veon, на него приходился 51% выручки группы. В конце 2023 г. Veon продала «Вымпелком» группе топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме путем принятия на себя «Вымпелкомом» обязательства Veon по евробондам, выкупленным российскими инвесторами.

Теперь у Veon остается присутствие на Украине, в Пакистане, Бангладеше, Казахстане, Узбекистане и Киргизии (в начале 2024 г. Veon договорился о продаже своей «дочки» в этой стране). Соответственно изменился список ключевых стран присутствия Veon и компании понадобился аудитор, который работал бы в эти странах и соответствовал бы критериям PCAOB.

В 2023 г. у Veon также были проблемы с задержкой отчетности за 2022 г. В 2024 г. группа снова столкнулась с такими проблемами, и не смогла вовремя сдать в SEC (Американская комиссия по ценным бумагам) отчетность за 2023 г. Годовое собрание акционеров компании также прошло без утвержденного отчета.

Финансовые показатели Veon

В 2023 г. выручка Veon (без учета России) составила $3,7 млрд, сервисная выручка - $3,6 млрд, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - $1,6 млрд. Число сотовых абонентов компании составляет 95 млн.