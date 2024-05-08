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Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов

После ухода из России группа Veon столкнулась с проблемами в поисках аудитора. Основные активы группы теперь находятся в странах СНГ, Пакистане и Бангладеше, и найти аудитора, соответствующего международным стандартам и работающего в этих странах, оказалось проблематично.

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Группа Veon предупредила инвесторов о невозможности сдать в американскую комиссию по ценным бумагам (SEC) отчет за 2023 г., подготовленный по форме 20-F. По этой же причине Veon не сможет представить отчетность акционерам перед годовым собранием, намеченным на конец мая 2024 г.

Как говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте SEC, Veon запросила у администрации американской биржи Nasdaq полугодовую отсрочку по предоставлению отчетности до 28 октября 2024 г. Впрочем, в Veon подчеркивают, что у них нет уверенности, что отчет будет сдан до указанной даты.

Причиной задержки с отчетностью являются трудности с поиском аудитора, отвечающего критериям PCAOB (Public Company Acoounting Oversight Board). Данная некоммерческая организация была создана для выработки стандартов отчетности, обязательных для компаний, имеющих листинг на биржах США.

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Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
После ухода из России группа Veon столкнулась с проблемами в поисках аудитора

Veon необходим аудитор, отвечающий требованиям PCAOB, и имеющий присутствия в странах, в которых остается присутствие Veon. Сейчас группа продолжает деятельность в Пакистане, Бангладеше, Казахстане, Узбекистане и Киргизии (недавно Veon договорилась о продаже своей киргизской «дочки»).

До 2023 г. основной бизнес Veon был расположен в России. После же ухода из России упомянутые страны стали ключевыми активами для группы, что и стало причиной проблем для Veon.

В Veon обнаружили, что найти аудитора, соответствующего данным критериям, непросто. Не удалось пока найти и аудитора, который согласился бы разделить с другими аудиторами (соответствующего принципа PCAOB) работу в странах присутствия VEON. В Veon продолжают переговоры по данному вопросу. Но если Nasdaq не предоставит группы отсрочку, это может угрожать делистингом акций Veon с Nasdaq.

Как Veon сталкивался с проблемами в отчетности

Проблемы со сдачей отчетности у Veon начались в 2023 г. Тогда группа сообщала, что не сможет вовремя сдать отчет за 2022 г. Причиной стала специальная военная операция (СВО) России на Украине и последовавшие за этим санкции против России и уход из России целого ряда международных компаний.

До 2023 г. на принадлежавшиго Veon телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») приходилось 51% от всего бизнеса группы. Еще 14% приходилось на принадлежащего группе украинского сотового оператора «Киевстар».

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В конце 2022 г. Veon приняла решение о продаже «Вымпелкома». Сделка была завершена в конце 2023 г. Покупателем выступила группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с гендиректоров оператора Александром Торбаховым.

Сумма сделки составила 130 млрд руб., она прошла в безденежной форме: «Вымпелком» принял на себя обязательства Veon по евробондам перед их держателями, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре.

Отчет за 2022 г. также был сдан Veon летом 2023 г. Аудитором группы на 2023 г. осталось голландское подразделение британской PriveWaterHouseCoopers (PWC).

Результаты работы Veon за 2023 год

Несмотря на отсутствие полного отчета за 2023 г., группа Veon опубликовала финансовые и операционные результаты за данный период. Они уже не учитывают России.

Выручка компании снизилась на 1,5% и составила $3,7 млрд, сервисная выручка снизилась на 1,2% до $3,6 млрд. Показатель EBITDA (прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 7,9% и составил $1,6 млрд.

Чистый долг без учета арендных платежей составил $2 млрд. Число сотовых абонентов выросла на 6,4% и составило 95 млн, в том числе 93,6 млн являются пользователями сетей четвертого поколения сотовой связи (4G).

Игорь Королев

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