В приложении Альфа-банка теперь можно обновить паспортные данные

Клиенты Альфа-банка могут обновить данные паспорта дистанционно, не приходя в отделение банка. Новая услуга основана на применении алгоритмов искусственного интеллекта.



Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном приложении. Новая услуга позволяет актуализировать данные, если произошла замена документа при достижении 20 или 45 лет, утере паспорта или по другим причинам — для этого не нужно приходить в офис специально.

Чтобы обновить данные, нужно открыть мобильное приложение банка, выбрать «Паспорт» в разделе «Мои данные» профиля и разместить паспорт перед камерой смартфона. Сначала распознается главный разворот паспорта (вторая и третья страницы), после сканируется страница с сведениями о ранее выданных паспортах. Затем клиент подтверждает данные, и они поступают в систему банка.

Искусственный интеллект на службе ESG

Распознавание данных паспорта выполняется в режиме реального времени. Изображения с персональными данными не передаются на обработку в сторонние сервисы и поступают сразу в банк. Это безопасно как для клиента, так и для банка. Решение реализовано совместно с компанией Smart Engines за счет применения энергоэффективных алгоритмов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии.

Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном приложении

«Раньше нужно было приходить в офис банка для любой банковской услуги. Сейчас почти всё можно получить дистанционно, и даже актуализировать данные паспорта в мобильном приложении банка, например, в тот же день, как вам выдали новый документ», — поделился Дамир Баттулин, старший вице-президент, руководитель департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка.

«Технологии, которые мы предлагаем, безопасны за счет того, что никакие внешние сервисы не встают между клиентом и банком. Они также не требовательны к вычислительным ресурсам и работают даже на бюджетных мобильных устройствах. Мы участники Глобального Договора ООН, и наши продукты отвечают реализации мировой ESG-стратегии», — отметил генеральный директорSmart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.