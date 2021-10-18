Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете

Альфа-Банк занял первое место во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2021» в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Жюри отметило удобный и понятный интерфейс сайта alfabank.ru, технологичность, отказоустойчивую модульную архитектуру, высокую скорость работы сайта на любых устройствах.

«Живой продукт»

Жюри Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2021» отдало первое место Альфа-Банку в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Всего в номинации соперничали 43 участника финансового рынка, включая Сбер, ДОМ.РФ, БКС.

Руководитель дирекции развития платформы цифровых продаж Александр Есин отметил: «В прошлом году наша команда полностью переработала платформу сайта. Он превратился в живой, динамично меняющийся продукт. Новые инструменты позволяют нам постоянно проводить A/B-тесты и определять лучший вариант для пользователя. В результате мы видим постоянный рост интернет-продаж по всем основным предложениям банка».



Жюри Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений отдало первое место Альфа-Банку в номинации «Финансы, инвестиции, банки»





Рейтинг в два этапа

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно с 2010-го года. На первом этапе отбора работы оценивают интернет-пользователи, затем свой вердикт выносят члены жюри — ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса.