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Интеграция Бизнес-приложения
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Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм»

Как развивать бизнес, выстроенный на прекратившей поддержку импортной системе SAP, без болезненного и дорогостоящего перевнедрения российского ПО? Взаимодополнять с помощью надежной отечественной Low-code системы ELMA365!

ELMA365 — это Low-code BPM система для автоматизации и роботизации бизнес-процессов, которая может не только заменить выпавшие части ИТ-архитектуры вашей компании. Но и дополнить существующую в качестве процессной шины между системами, в том числе импортными.

Взаимодополнение обеспечивает бизнесу возможности развития без смены базовой учетной системы, существенное снижение стоимости владения (а в случае с SAP R3/S4 — радикального снижения стоимости), снижение показателя time2market — время вывода продукции на рынок.

На вебинаре расскажем, как с ELMA365 быстро и безболезненно изменить бизнес-процессы, исполняемые в SAP, не инвестируя значительных сумм.

А также:

  • Как быстро перенести электронный архив с OpenText на ELMA365, используя платформу как электронный архив и систему специализированного и общего документооборота.
  • Как создать с нуля электронный архив компаниям, которые только находятся на этапе выбора.
  • Как ELMA365 органически имплементируется в привычный ИТ-ландшафт без кардинальных изменений.
  • Как Low-code платформа может заменить выпавшие сервисы и процессы вокруг них.

Вебинар необходим:

  • Топ-представителям компаний, использующих импортное ПО, в том числе SAP
  • Топ-представителям компаний, использующих OpenText в качестве электронного архива

Зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/gjrJh

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