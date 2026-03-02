Разделы

Безопасность Администратору Стратегия безопасности
|

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Австралийские эксперт по кибербезопасности выявили максимальную уязвимость, которую минимум три года никто не замечал, - кроме, разумеется, хакеров, ею воспользовавшихся.

10-балльный шторм

Cisco раскрыла 10-балльную уязвимость в своих продуктах, которая, по-видимому, эксплуатировалась с 2023 года.

«Баг» CVE-2026-20127, получивший максимальный балл по шкале CVSS, позволяет неавторизованным злоумышленникам обходить всякую аутентификацию и получать повышенные привилегии удаленно. Достаточно правильно сформированного запроса к уязвимой системе. Проблема затрагивает Cisco Catalyst SD-WAN Controller (ранее известный как vSmart) и Catalyst SD-WAN Manager (экс-vManage).

«Уязвимость вызвана некорректной работой механизма одноранговой аутентификации в затронутых ситемах», - говорится в бюллетене Cisco. Вендор отметил также, что злоумышленник может использовать аккаунты без root-привилегий для доступа к NETCONF и производить манипуляции с настройками сетевого окружения.

tsiska_700.jpg
© wolterke / Фотобанк «Фотодженика»
Российские компании судились с Cisco и после ее ухода из России, и до него.

Проблема затрагивает как локальный вариант развертывания SD-WAN, так и облачный (в т.ч. Cisco Managed и FedRAMP Environment); настройки конкретных устройств Cisco роли не играют.

Уязвимость выявили специалисты Центра кибербезопасности при Директорате связи Австралии (ASD-ACSC). Что касается эксплуатации, то ее Cisco и ASD-ACSC приписывают высокотехнологичному кластеру киберугроз UAT-8616, предположительно китайского происхождения.

С той поры прошло три года

По данным австралийских специалистов, злоумышленники эксплуатировали новообнаруженную уязвимость с 2023 года.

«Уязвимость позволяла злоумышленнику создать поддельное устройство, подключенное к плоскости управления сетью SD-WAN организации», - говорится в публикации ASD-ACSC. - «Поддельное устройство выглядит как новый, временный, компонент SD-WAN, который управляется злоумышленником и может выполнять доверенные действия в плоскости управления».

После успешного взлома общедоступного приложения злоумышленники использовали встроенный механизм обновления для искусственного понижения версии программного обеспечения и повышения привилегий до уровня root, эксплуатируя другую, более раннюю и менее опасную уязвимость CVE-2022-20775 (7,8 балла по шкале CVSS), которая как раз и открывает возможность повысить привилегии для управления командной строкой. После успешной эксплуатации версия ПО возвращается к прежнему значению.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

В дальнейшем операторы кампании предпринимают несколько дополнительных шагов. В частности, создают локальные пользовательские аккаунты, имитирующие другие, легитимные; добавляют авторизованный через SSH ключ root-Доступа и модифицируют скрипты на этапе запуска SD-WAN. Кроме того, используя протокол настроек сети (NCP) и порт 830 (NETCONF), а также SSH, операторы кампании подключались к другим устройствам Cisco SD-WAN в одной плоскости управления. После этого предпринимались попытки удалить следы вторжения - логи, историю команд и историю сетевых подключений. Тем не менее, некоторые признаки сохраняются и их можно найти в файлах: /var/volatile/log/vdebug; /var/log/tmplog/vdebug; /var/volatile/log/sw_script_synccdb.log.

Американское агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности (CISA) внесло обе уязвимости в каталог активно эксплуатируемых и предписало госучреждениям установить необходимые исправления в течение суток, а также провести срочные инвентаризацию и аудит всех устройств Cisco SD-WAN и максимально укрепить их безопасность.

«Выбор граничных устройств в качестве мишеней для первичного проникновения в сети - весьма логичный шаг для хакеров: сетевое оборудование нередко является самым слабым местом периметра, не получающим должного внимания от ИТ-служб, - отмечает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - То, что эту уязвимость не могли идентифицировать около трех лет свидетельствует как о высоком уровне подготовки хакеров, так и узконаправленном характере их атак».

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще