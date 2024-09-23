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США готовятся запретить российское и китайское ПО в автомобилях

В США планируют запретить использовать оборудование и программное обеспечение (ПО) китайского и российского производства в некоторых автомобилях. Кроме того, планируется ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами.

Введения ограничений

Соединенные Штаты готовятся запретить использование оборудования и ПО китайского и российского производства в некоторых автомобилях. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Меру по блокировке ПО могут принять для обеспечения безопасности пользователей. Речь идет о моделях, в которые встроена система connected vehicles. Она дает доступ к интернету и системе навигации, при желании ПО можно взломать и отследить маршрут автомобиля.

По информации Bloomberg, главной заботой администрации Джо Байдена (Joe Biden) является предотвращение взлома транспортных средств Китаем или Россией или отслеживания автомобилей путем перехвата связи с программными системами, созданными их отечественными компаниями. Кроме того, власти США также планируют запретить тестирование любых технологий для автомобилей, которые были произведены в России или Китае. Наконец, для китайских автопроизводителей могут ввести запрет на продажу в США своей продукции, если в них будет установлено ПО, подключающееся к интернету.

Повышение тарифов

Ранее в США резко повысили тарифы на китайский импорт, в том числе ввели пошлину в размере 100% на электромобили. Меры начнут действовать 27 сентября этого года.

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Unsplash - Evgeny Tchebotarev
В США планируют запретить китайское и российское ПО в ряде автомобилей

Гендиректор американской Ford Джим Фарли (Jim Farley) заявил о том, что бурное развитие китайской автопромышленности представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, так как местные производители используют дешевых поставщиков комплектующих, предлагают удобные цифровые функции и другие технологии, а также агрессивно расширяются на зарубежные рынки. По его данным, таким образом США намерены усилить защиту стратегических отечественных отраслей. Указывается, что многие тарифы, включая 100% пошлину на китайские электромобили, 50% на солнечные элементы, 25% на сталь, алюминий, аккумуляторы для электромобилей и ключевые полезные ископаемые.

Фактически торговую войну с КНР развязала администрация бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Согласно Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

Объемы китайского рынка

Информационно-коммуникационные технологий (ИКТ)-рынок Китая является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. По данным консалтинговой компании IDC, в 2021 г. объем рынка должен достигать $8,1 трлн, что составит 55% валового внутреннего продукта (ВВП) Китая. Для сравнения: в 2017 г. рынок ИКТ составлял $687,5 млрд. При темпах роста 16,5% в 2017 г. в индустрии ПО Китая насчитывалось в общей сложности 35 тыс. технологических компаний, которые обеспечивали занятость более 6 млн сотрудников.

Китайское государство оказывает значительную публичную поддержку компаниям ИТ-рынка. В частности, пятилетний план Made in China 2025 предусматривает ежегодный рост расходов на исследования и разработки на 7% до 2025 г. Также поставлена цель увеличить доступ к 5G по всей стране до 56% в течение этого периода, таким образом стимулируя потребительский спрос на ИКТ-услуги, обеспечение которых требует устойчивой мобильной связи, такие как, например, использование облачных сервисов . Таким образом, ИКТ-рынок является для Китая стратегически значимым экономическим направлением, как с точки зрения инновационного лидерства в мире, так и с точки зрения обеспечения занятости и повышения цифровой грамотности населения. Поэтому в Китае принимаются меры ИТ-импортозамещения.

Российские экспортеры могут выйти на ИКТ-рынок Китая прежде всего в рамках тесного сотрудничества с китайскими компаниями в качестве поставщиков или партнеров. Поскольку одиночному выходу на китайский рынок будут препятствовать регуляторные барьеры, такие как поощрение китайских компаний, использующих национальные ИКТ-продукты.

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Генеративный ИИ

Кроме того, китайский ИКТ-рынок ориентирован на экспорт ИКТ-услуг. В 2019 г. импорт компьютерных услуг в Китае составил $25 млн, при том что экспорт компьютерных услуг в два раза превосходит объем импорта и составил $51 млн. Импорт телекоммуникационных услуг составил $1,781 млн, а экспорт – $2,397. Поэтому российским компаниям следует экспортировать на китайский рынок свои ИКТ-услуги, в которых российская отрасль наиболее сильна, такие как разработка ПО и услуги ЦОД, или услуги в сегментах, на которые есть наибольший спрос китайских потребителей. Есть и потенциал роста российской отрасли, а также нет явного препятствованию государства зарубежным поставщикам, такие как сегменты облачных технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперты IDC представляют прогноз IDC FutureScapes по ИКТ-рынку Китая, который наглядно демонстрирует, что российским экспортерам ИКТ-услуг стоит нарастить объемы экспорта в Китай в сегментах разработки ПО, новых технологий (таких как облачные системы и ИИ), обработки и хранения ввиду растущего спроса на услуги цифровизации бизнеса.

На ИКТ-рынке Китая конкуренция со стороны китайских фирм высока, поскольку качество отечественного оборудования, ПО и услуг продолжает улучшаться. Прогнозируется, что рост ИКТ-рынка будет поддерживаться за счет интеграции технологий ИКТ в традиционные отрасли и их цифрового преобразования. Эксперты KPMG выделяют 5 технологических трендов для Китая: развитие передовых технологий; интенсивная цифровизация бизнес-процессов; усиление фундаментальных исследований; культивирование инновационных талантов.

Антон Денисенко

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