Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Операторы испытывают нехватку базовых станций – Huawei, Ericsson и Nokia больше не поставляют их, и приходится тестировать «железо» неизвестных китайских производителей. Но качество их продукции оставляет желать лучшего, да и о полноценной их совместимости с российскими сетями речи пока нет. Операторы очень недовольны. Переход на российское оборудование тоже невозможен – оно, как и китайское, не соответствует требованиям операторов и, к тому же, не производится в необходимых им количествах.

Базовые станции с AliExpress

Российские операторы связи, попытавшиеся перейти на базовые станции китайского производства, оказались как минимум не в восторге от полученных результатов. Оборудование, как пишет «Коммерсант», они закупали у малоизвестных компаний из «третьего эшелона», но оно не соответствует их требованиям как по своим возможностям, так и по качеству исполнения.

Промежуточный итог происходящего – возникновение дефицита базовых станций в России. Операторам очень не хватает оборудования для развития своих сетей, и количество идет не на десятки, сотни или тысячи станций, а буквально на десятки тысяч.

По подсчетам аналитиков «Сколтеха», по прошествии более полутора лет с конца февраля 2022 г. российским операторам связи не хватает приблизительно 50 тыс. базовых станций. Напомним, что в стране действует федеральная программа по так называемому «устранению цифрового неравенства», подразумевающая обеспечение как минимум голосовой сотовой связью малонаселенные и удаленные деревни и села. А базовые станции – это основа сотовых сетей.

Насколько все плохо

Нехватка 50 тыс. станций – это статистка только за неполный 2023 г., до конца которого остается еще немногим менее четырех месяцев. Такую статистику изданию предоставил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Фото: aopsan / FreePik Иероглифы и надпись Made In China, по всей видимости, еще долго будут редкостью на используемых в России базовых станциях

С его слов, операторы «Большой четверки» («Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2) на весь 2023 г. имеют в распоряжении лишь в пределах 30 тыс. станций, тогда как их нужно как минимум 80 тыс. «Основными причинами дефицита остаются резкое увеличение стоимости оборудования и прекращение официальных поставок», – сказал Сиволобов.

В июле 2023 г. CNews писал, что все крупнейшие операторы связи сократили инвестиции в развитие своей инфраструктуры и в покупку новых базовых станций. А в конце марта 2022 г. звучали прогнозы, что из-за остановки поставок иностранных базовых станций на фоне 24 февраля 2022 г. вся Россия в обозримом будущем может столкнуться с массовыми сбоями сотовой связи. «Снижение доли капзатрат (CAPEX – прим. CNews) в выручке операторов указывает на долгосрочное ухудшение экономической эффективности их бизнеса», – сообщил Сиволобов «Коммерсанту».

Сделано в Китае

Из-за событий, происходящих к юго-западу от российских границ, от России официально отвернулись финская Nokia и шведская Ericsson – крупнейшие в мире производители базовых станций. Их продукция – основа сетей всех ныне действующих в России сотовых сетей.

Есть еще компания Huawei из Китая – тоже крупный поставщик БС. Она тоже повернулась к российским клиентам спиной, но неофициально – власти КНР на 8 сентября 2023 г. не вводили санкции против России, да и сама она никаких официальных заявлений о своем уходе из России не делала. Информации об объемах поставок БС китайской компании ZTE в Россию, второго после Huawei поставщика сетевого оборудования из КНР, в свободном доступе нет.

По словам Александра Сиволобова, российские операторы вынуждены присматриваться к продукции китайских компаний из «третьего эшелона» – они тестируют ее с начала 2023 г., но о массовом переходе на них речи и близко нет. Операторы продукцией этих компаний недовольны. «Это связано с закрытостью систем китайских вендоров — они несовместимы с решениями других компаний, не удовлетворяет операторов также стабильность работы и функционал», – сказал изданию Сиволобов.

Зачатки намеков на сотрудничество

Представитель неназванного крупного оператора связи подтвердил изданию слова Сиволобова. Базовые станции «ноунейм»-компаний из Поднебесной действительно вызывают массу претензий, особенно в плане их возможностей.

Впрочем, российские операторы пока еще рассматривают возможность закупки таких БС. Некоторые из их производителей, по большому счету, не против пойти новым крупным клиентам из России навстречу – одни из них готовы самостоятельно доработать свою продукцию, чтобы она соответствовала требованиям российской стороны. Источник издания среди поставщиков электронной продукции подчеркнул, что некоторые российские операторы связи даже готовы работать бок о бок с такими вендорами над подгонкой их БС под свои требования.

Фантомный дефицит

Со словами заместителя руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей о нехватке базовых станций не согласились представители Минцифры. Они заявили «Коммерсанту», что «операторам на данный момент хватает запаса базовых станций для обеспечения граждан устойчивой и качественной связью».

«Большая четверка» в большинстве своем отказалась комментировать ситуацию с их инфраструктурой, поэтому на момент выхода материала не было известно, столкнулись ли они с нехваткой базовых станций, и если да, то насколько масштабным оказался дефицит. Только лишь «Мегафон» сообщил CNews, что в его распоряжении есть «достаточный запас оборудования, включая базовые станции».

При этом представители оператора добавили, что техника новых производителей вызывает у «Мегафона» интерес. «Мы в обязательном порядке тестируем образцы всех новых вендоров – как российских, так и зарубежных», – рассказали они CNews.

Российские базовые станции – это не миф

Упомянутое представителями «Мегафона» оборудование российских вендоров действительно существует, но до полноценного перехода на него с европейских и китайских базовых станций еще очень далеко. Во-первых, об их по-настоящему массовом производстве говорить пока очень рано, во-вторых, лишь к концу лета 2023 г. операторы приступили к более-менее масштабному тестированию такого «железа».

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CNews писал, что в августе 2023 г. Операторы связи начали получать на тест базовые станции компании «Спектр», дочернего предприятия «Ростеха». В числе первых их получил «ВТК мобайл». Также тестирование проводил «Билайн» и ряд других операторов в южных регионах и на Крайнем Севере. Но стоит отметить, что базовые станции «Спектра» выгодно смотрелись бы на фоне иностранных конкурентов лет восемь-десять назад, поскольку в сотовых сетях 5G, которые активно развиваются за пределами границ России, они работать не умеют. Станции «Спектра» предназначены для сетей 4G.

«Билайн» остался не очень доволен результатами тестирования. Отечественные базовые станции за авторством «Спектра» на момент проведения испытаний не соответствовали ряду важных технических характеристик, вследствие чего оператор не стал использовать их общедоступных сетях, ограничившись тестированием в своего рода «песочнице».

В «Ростехе» заявили «Коммерсанту», что госкорпорация намерена «дорабатывать оборудование и адаптировать его к требованиям операторов». В чем именно заключается нынешнее несоответствие делающее невозможным использование базовых станций в «коммерческих проектах», в «Билайне» и «Ростехе» не сообщили.