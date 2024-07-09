Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают

Российские потребители существенно нарастили объемы приобретаемой ими техники китайских брендов. За два года продажи таких устройств подскочили более чем вдвое, несмотря на наличие в розничных сетях и на маркетплейсах техники российских брендов и общий тренд на импортозамещение.

Многолетний стереотип окончательно сломан

Россияне радикально поменяли свое отношение к китайской электронике, пишет Forbes. К середине 2024 г. продажи техники многочисленных китайских брендов в стране выросли более чем в два раза по сравнению с началом 2022 г., когда у граждан России не было проблем с доступом к продукции Samsung, LG, Apple, HP и прочих компаний, покинувших российский рынок.

Приведенная изданием статистика «Яндекс Маркета» гласит, что только на этом маркетплейсе спрос на китайскую технику показал трехкратный рост. Конкретные цифры представители сервиса раскрывать не стали, но отметили, что повышенный интерес россиян к продукции китайских брендов стал тенденцией, заката которой пока не видно.

При этом совсем noname-бренды, коих в Китае в сегменте электроники много, россиян, в большинстве своем, не интересуют. Они предпочитают покупать продукцию компаний, чьи названия известны если не во всем мире, то хотя бы в большей его части, что напрямую сказалось на формировании списка самых востребованных китайских марок техники в России.

Xiaomi Китайские производители уверенно завоевывают российский рынок техники

Это в первую очередь Xiaomi, Honor (бывшая «дочка» Huawei), Realme и Infinix. За ними следуют Tecno, Lenovo. Haier, Hisense и OnePlus. Примечательно, что Lenovo оказалась в этом списке даже несмотря на то, что она поддержала антироссийские санкции и остановила поставки своей техники в Россию. Остальные перечисленные бренды так поступать не стали, а OnePlus, к тому же, весной 2023 г. обзавелась официальным дистрибьютором в России.

Что покупают россияне

Чаще всего покупатели останавливают свой выбор на продукции китайских компаний при покупке ноутбуков и телевизоров. В обоих этих сегментах еще несколько лет назад доминировали американские и корейские, а также японские и тайваньские компании, очень хорошо знакомые россиянам – Acer, Apple, Asus, Dell, HP, LG, Samsung, Sony и многие другие, но каждая из них предпочла в той или иной степени отстраниться от России и россиян.

Также китайской продукции россияне стали отдавать предпочтение при выборе смартфонов, смарт-часов, планшетных компьютеров и фитнес-браслетов гласит статистика «Яндекс Маркета».

И в кармане, и на кухне

Что примечательно, продукция китайских производителей стала самой популярной далеко не только в сегменте гаджетов и компьютеров. Теперь надпись Made in China совершенно не смущает россиян при покупке и бытовой техники.

В этом сегменте, по данным «Яндекс Маркета», пальму первенства занимает Xiaomi, модельный ряд которой, а также ее многочисленных «дочек», включает десятки видов бытовой техники, включая чайники, тостеры, стиральные машины, холодильники, печи и пр. Второе место – у Haier, третье – у Dreame.

Если рассматривать сегмент бытовой техники в целом, то на китайские бренды в «Яндекс Маркете» к моменту выхода материала приходилось 40% продаж. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 32%.

Вполне логичное объяснение

Опрошенные Forbes эксперты отметили, что повышенный интерес россиян к китайской электронике и бытовой технике, связан с несколькими вполне логичными факторами. Пока европейские, американские и тайваньские бренды ушли из России, чем спровоцировали сокращение своего ассортимента в стране, китайские компании, напротив, предлагают широкий модельный ряд, который, к тому же, регулярно обновляется.

Немаловажным фактором стало и «оптимальное соотношение цены и качества», сообщили изданию в «Яндекс Маркете». Также в сервисе обратили внимание на то, что «на многие позиции доступна гарантия и сервисное обслуживание, что важно при больших покупках». Напомним, что ушедшие из России компании, в частности, Apple, лишили россиян гарантии на свою технику.

А как же российское

Судя по статистике «Яндекс Маркета», Китай стал безоговорочным лидером на российском рынке техники. При этом в стране немало российских брендов – Redmond и его производные, Bork, а также Vitek, Maxwell, Digma (принадлежат российскому ИТ-дистрибьютору Merlion) и пр.

Отечественную технику россияне тоже покупают, если отталкиваться от приведенной Forbes статистики банка «Русский Стандарт». Российские и китайские бренды заняли в ней по 32%, оставив европейским и корейским брендам по 15%, а последние 6% – Японии и США.