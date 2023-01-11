Huawei собирает в Китае компании, обиженные санкциями США, чтобы с боем возродить производство процессоров

Huawei хочет объединиться с китайскими ИТ-компаниями, так или иначе пострадавшими от санкций США. Один из возможных участников альянса – производитель микросхем SMIC. Huawei, вероятно, хочет восстановить производство своих чипов, разрушенное властями США, и предпринимает все возможные для этого меры.

Объединиться против общего врага

Компания Huawei, китайский техногигант, намерена объединить усилия с другими компаниями, оказавшимися под гнетом санкций США, пишет портал DigiTimes. Речь именно о китайских компаниях, количество которых в «черном списке» США исчисляется десятками.

Кто именно станет частью нового альянса, станет известно позже. По информации DigiTimes, Huawei может интересовать очень тесное сотрудничество с компанией SMIC. Это крупнейший в Китае и один из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем. В III квартале 2022 г. SMIC занимала четвертое место в мире по объему заказов и 6-процентную долю рынка после UMC (7%), Samsung (13%) и непревзойденного лидера – тайваньской TSMC с долей 59% (статистика Counterpoint Research).

Что задумала Huawei

Истинная причина желания Huawei объединить вокруг себя китайские компании, в той или иной степени пострадавшие от санкций США, не раскрывается. DigiTimes пишет, что компания, вероятно, хочет вернуться на рынок процессоров, который она была вынуждена покинуть не без участия бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

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В мае 2020 г. Трамп запретил TSMC выпускать для Huawei процессоры по всем без исключения процессорам. Это нанесло по компании ощутимый удар, так как ее чипы Kirin использовались в большинстве ее устройств и к тому же были весьма конкурентоспособными в плане спецификаций и производительности. В октябре 2020 г. Трамп разрешил TSMС собирать для Huawei чипы, но только по древним, давно не актуальным нормам.

Возможно, Huawei хочет объединиться со SMIC, не желая больше связываться с иностранными производителями микросхем. Но проблема в том, что SMIC тоже под санкциями – компания зависит от поставщиков иностранного оборудования для литографии, а им по решению властей США запрещено отгружать ей свою продукцию.

Влияние Штатов здесь вполне объяснимо. TSMC использует американские технологии в своей работе, что и позволяет США запрещать ей работать с КНР. То же касается и производителей оборудования для литографии – как американских, так и европейских.

Запасной план

В конце 2022 г. выяснилось, что Huawei очень сильно хочет вернуться к производству процессоров, притом к производству независимому. И если США не позволяют ей сделать это при помощи «железа» с американскими технологиями внутри, она создаст свое собственное «железо», со сверхжестким ультрафиолетовым излучением (EUV) и надписью Made in China.

В последних числах декабря 2022 г. Huawei сделала гигантский шаг в этом направлении, подав патентную заявку с описанием литографического сканера со сверхжестким ультрафиолетовым излучением.

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Пока это всего лишь патент, но, вероятно, Huawei вполне по силам построить такой сканер. Если это случится, то с его помощью та же SMIC сможет освоить производство микросхем с топологией менее 7 нм.

В настоящее время освоение 7 нм – это основная цель для SMIC. Она идет в этом направлении с лета 2022 г. Осенью 2022 г. компания объявила о переходе на 14 нм.

Надеяться можно только на себя

Стремясь создать альянс из пострадавших от санкций США китайских ИТ-компаний, Huawei не очень-то и рассчитывает на их поддержку. В конце 2022 г. стало известно, что Huawei скупает небольших и разорившихся китайских производителей чипов.

Пока неясно, для чего техногиганту такие активы. К тому же официально эта информация не подтверждается. Впрочем, опровержений от Huawei тоже пока не поступало.

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Не исключено, что компания надеется запустить свое независимое производство микросхем. Сейчас у Huawei нет своих фабрик, чем и объясняются ее некогда весьма тесные контакты с TSMC. До запретов Трампа именно Huawei обеспечивала TSMC наибольшим объемом заказов. Теперь же первое место в этом плане удерживает Apple.